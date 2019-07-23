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"Ученики России!" В Совете Европы произошел скандал из-за Украины

4.8т Читать материал на украинском

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд оскандалился из-за своих слов об Украине.

Генсек в Twitter поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии "Слуга народа", отметив, что это путь к суверенному украинскому государству.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народу". Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять. Это путь к суверенному украинскому государству", – написал Ягланд.

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При этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица возмутился из-за такого заявления генсека СЕ.

"Путь к суверенному украинскому государству? Некоторые ученики России в кабинете Генерального секретаря просто высмеяли его собственную тенденцию неудачно высказываться, потому что в СЕ они, безусловно, знают, что Украина является суверенным государством. Надеюсь, что это оговорка, а не намеренное оскорбление", – отметил дипломат.

Турбьерн Ягланд

Турбьерн Ягланд

"Ученики России!" В Совете Европы произошел скандал из-за Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии сообщили, что победа президентской партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду несет в себе опасность для всей Европы.

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Персона
Турбьерн Ягланд
Теги
Совет Европы Партия "Слуга народа" Министерство иностранных дел Украины
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Суверенность Украины проскакало свiдомо МАНДАйнутое бидло!!!
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2 из 3 ответов | показать все
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Simon Igor, Что то против Попрошаенко МАНДАйн не устроили, а жить то стали хуже...а потому оплаты МАНДАйна не было...не оплатили бы переворот и дожил бы овощ до выборов и спокойно жили бы.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Simon Igor, Так Украина вообще была суверенной?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Как государство под внешнем управлением может быть суверенным? Ягланд очень аккуратно выразил мнение Европын
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Карпов Стас:"Как государство под внешнем управлением может быть суверенным? " так же, как его сосед, при полном отсутствии любого управления. :)
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Ну чё, лапти дяревенские, попиз.ели? Теперь пайку в трудах заработанную жрать. Бояру не забудте.
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