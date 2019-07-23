"Ученики России!" В Совете Европы произошел скандал из-за Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд оскандалился из-за своих слов об Украине.

Генсек в Twitter поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии "Слуга народа", отметив, что это путь к суверенному украинскому государству.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народу". Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять. Это путь к суверенному украинскому государству", – написал Ягланд.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица возмутился из-за такого заявления генсека СЕ.

"Путь к суверенному украинскому государству? Некоторые ученики России в кабинете Генерального секретаря просто высмеяли его собственную тенденцию неудачно высказываться, потому что в СЕ они, безусловно, знают, что Украина является суверенным государством. Надеюсь, что это оговорка, а не намеренное оскорбление", – отметил дипломат.

Турбьерн Ягланд

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии сообщили, что победа президентской партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду несет в себе опасность для всей Европы.

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