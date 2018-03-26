Тусовки и частные самолеты: в сети показали, как живет владелец сгоревшего ТЦ в Кемерово

Владельцем сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово может являться известный миллиардер Денис Штенгелов. Бизнесмена собирается допросить Следком РФ.

О том, какой жизнью живет Штенгелов, которого также называют "российским кондитерским королем", и его семья пишет "Лайф".

Свой первый капитал миллиардер сколотил, продавая оптом семечки. В дальнейшем приобрёл кондитерскую фабрику, а затем скупил компании практически всех своих конкурентов. В прошлом году в одном из интервью Штенгелов характеризовал свою модель управления бизнесом так: "Мы экономим деньги, выжигая поляну".

Денис Штенгелов с сыном Иваном instagram.com/ivan_139

Отмечается, что холдинг Штенгелова KVD входит в топ-100 крупнейших частных компаний в России по версии Forbes. Он производит такие бренды, как "Кириешки", "Три корочки", "Хрустящий картофель" и "Beerka".

"Миллиардер охотно балует своих детей, которые живут в Австралии и путешествуют по всему миру, однако на своём ТЦ решил сэкономить", – сказано в материале.

Иван Штенгелов instagram.com/ivan_139

Старший сын Штенгелова – Иван – окончил наиболее известную и самую дорогую школу-пансион Австралии для мальчиков Southport. Юноша профессионально занимается большим теннисом, не забывая при этом и отдыхать.

instagram.com/ivan_139

В социальных сетях Иван хвастается частными самолётами, отдыхом на горнолыжном курорте и весёлыми тусовками с друзьями. Он называет себя "русским гангстером".

instagram.com/ivan_139

Иван любит не только теннис, но и футбол. Он не упускает случая похвастаться посещением матчей Лиги чемпионов и фотографиями со звёздами. Вот снимок 2014 года, сделанный на матче мадридского "Реала", – на нём Иван с Сами Хедирой.

instagram.com/ivan_139

Младший сын – Алексей – скромнее своего брата. На его старой странице в "Фейсбуке" лишь несколько фотографий. Он также занимается большим теннисом, что и сподвигло их отца построить огромный спортивный комплекс – академию тенниса и гольфа.

Соцсети

Штенгелов позаботился о всех своих ближайших родственниках. Так, например, старшая сестра Юлия возглавила построенный спортивный комплекс, переехав из Швейцарии в Австралию.

Младшая сестра Оксана, по образованию менеджер, со своей семьёй живёт в Томске, где открыла свой ресторан.

Старшая сестра миллиардера Юлия, по некоторым данным, представляла его дела в Швейцарии, а сейчас переехала в Австралию Соцсети

Штенгеловы заказали фотосессию, чтобы запечатлеть семейную идиллию Соцсети

Мачеха Штенгелова часто гостит у внуков и активно выкладывает свои фото Соцсети

Члены семьи Штенгелова для перелетов часто арендуют бизнес-джеты. Стоимость такой вип-услуги начинается от нескольких десятков тысяч долларов. Дети миллиардера любят тусовки и вип-отдых на горнолыжных курортах и на самых фешенебельных пляжах.

instagram.com/ivan_139

instagram.com/ivan_139

Иван вместе с другими студентами The Southport School instagram.com/ivan_139

instagram.com/ivan_139

Как сообщал "Обозреватель", ранее появились список пропавших и первые фото жертв трагедии в Кемерово.