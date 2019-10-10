Главная Новости
10 октября • обновлено в 13:55
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Турция понесла серьезные потери в боях в Сирии: первые итоги операции

3.6т Читать материал на украинском

В ходе боев с формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в районе города Рас-эль-Айна в сирийской провинции Хасеке погибли 14 турецких военнослужащих.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдские источники. По их утверждению, СДС успешно отражают наступление турецкой армии восточнее Рас-эль-Айна.

Ранее курды заявили, что якобы подбили четыре турецких танка на подступах к сирийскому городу Телль-Абъяду, в результате чего погибли пять военнослужащих.

Новости
"Адский и разрушительный": соратник Трампа пригрозил Турции "ударом"

Операция Турции в Сирии

Операция Турции в Сирии

RT

Со своей стороны Минобороны Турции подчеркнуло, что их вооруженные силы в ходе новой трансграничной операции захватили все обозначенные цели.

В то же время, как стало известно, бойцы так называемой Сирийской свободной армии присоединились к турецкой операции "Источник мира".

На фоне всего этого МИД Ирана в очередной раз выступил с гневным обращением. Тегеран требует вывода турецких сил с территории Сирии и незамедлительного прекращения атак.

Напомним, что в среду, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
0
Смешно
9
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Курды теперь братушки украинцев?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel