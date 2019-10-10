Турция понесла серьезные потери в боях в Сирии: первые итоги операции

В ходе боев с формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в районе города Рас-эль-Айна в сирийской провинции Хасеке погибли 14 турецких военнослужащих.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдские источники. По их утверждению, СДС успешно отражают наступление турецкой армии восточнее Рас-эль-Айна.

Ранее курды заявили, что якобы подбили четыре турецких танка на подступах к сирийскому городу Телль-Абъяду, в результате чего погибли пять военнослужащих.

Операция Турции в Сирии RT

Со своей стороны Минобороны Турции подчеркнуло, что их вооруженные силы в ходе новой трансграничной операции захватили все обозначенные цели.

В то же время, как стало известно, бойцы так называемой Сирийской свободной армии присоединились к турецкой операции "Источник мира".

На фоне всего этого МИД Ирана в очередной раз выступил с гневным обращением. Тегеран требует вывода турецких сил с территории Сирии и незамедлительного прекращения атак.

Напомним, что в среду, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции.

В то же время в Пентагоне заявили, что США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии.

Трамп публично пригрозил Турции, заявив, что полностью уничтожит ее экономику.

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