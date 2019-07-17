"Циничная ложь!" Мэй в прощальной речи набросилась с обвинениями на Путина

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей прощальной речи упомянула о России и обвинила президента РФ Владимира Путина во лжи.

С последними словами в качестве главы правительства выступила она в среду, 17 июля. Отрывок ее заявления был опубликован в Telegram-канале "Карточный домик: Европа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Популистские движения избрали политику разобщения, избирая врагов, чтобы обвинить их во всех наших проблемах, и найти простые ответы. Делая это, они продвигают поляризационную политику, которая воспринимает мир как "мы" и "они", тюрьму "победителей" и "проигравших". В этой системе компромиссы и сотрудничество через международные институты считаются признаком слабости, а не силы", – заявила она.

Мэй и Путин

Мэй отметила, что президент Путин выразил это настроение четко накануне саммита G20 в Японии, когда сказал, что либеральная идея устарела, потому что она вступает в конфликт с интересами подавляющего большинства населения.

"Это циничная ложь. Уровень жизни в либеральных демократиях, таких как Великобритания, Франция и Германия, не идут в сравнение с уровнем жизни в Российской Федерации. И факт, что он считает нужным озвучить то, что он сказал, говорит об угрозе нашим ценностям, которые мы должны защищать", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мэй встретилась с Путиным в рамках саммита G20 в Японии и заявила о невозможности нормализации отношений при наличии со стороны РФ угроз Великобритании и ее союзникам.

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