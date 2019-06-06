"Трунчик скукожился до минимума": Соколова высмеяла обвал рейтинга Путина

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что махинации с рейтингом президента России Владимира Путина, рейтинг которого рухнул до минимума за 13 лет, напоминают ей операцию по увеличению мужского полового органа.

Тонкий троллинг в адрес главы страны-агрессора прозвучал в эфире ее шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сенсация! В России прошла самая быстрая операция по увеличению пениса. Один немолодой человек заподозрил неладное и пропросился к специалистам, чтобы они произвели анализ, какого же размера у него сейчас пипирка. Оказалось, что трунчик пенсионера Владимира П. из Санкт-Петербурга скукожился до исторического минимума за 13 лет и составляет 30,1 миллиметра", – отметила телеведущая, проводя параллель с уровнем поддержки Путина, который показывают соцопросы.

Владимир Путин

"В то же время 68% окружающих все равно одобряют хозяйство старика. Но Вове от этого не легче. С таким петушком очень сложно грозить соседу по даче, который постоянно жжет шины и поет обидные песни с матюками. Поэтому врачи из ВЦИОМ (Всероссийский центр изыскания отсутствующих миллиметров) экстренно собрались и всего за три дня увеличили размер Вовиного жужика до 72,3 километров. И это в нерабочем состоянии! А когда балабас Владимира заработает, спутники на орбиту будут доставлять скалолазы", – продолжила троллить российского президента украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние месяцы ряд российских социологических служб, в том числе и прокремлевских, фиксировали резкое падение рейтинга доверия Путину. В некоторых случаях цифры опускались до 31,7% – показателя 13-летной давности. Напомним: после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе они составляли 86% поддержки.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что в Кремле обращают внимание на все исследования социологов по теме рейтинга Путина, а эксперты в сфере статистики анализируют динамику этих цифр.

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