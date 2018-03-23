Трамп заявил, что хочет свидетельствовать в деле о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования вмешательства России в выборы в 2016 году, в частности о возможном сговоре с избирательным штабом главы государства.

"Да. Я бы хотел, я бы хотел", - сказал Трамп, комментируя вопрос о намерениях по поводу показаний, передает NBC News.

В свою очередь Комитет разведки Палаты представителей США проголосовал за завершение и публикацию доклада о деле.

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Напомним, в феврале США выдвинули официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

В сообщении суда отмечается, что российские организации начали вмешательство в политический процесс США, в частности в президентские выборы 2016 года, еще в 2014 году. Отдельные подозреваемые, как отмечается, выдавали себя за граждан США и контактировали с представителями кампании Дональда Трампа. По этим данным, летом 2016 года эти россияне начали в соцсетях, в частности с рекламой в Facebook, продвигать слухи о подтасовках результатов выборов Демократической партией.

Им также вменяют подделку документов, организацию митингов в поддержку Трампа, а также подстрекательство этнических меньшинств не участвовать в выборах 2016 года.