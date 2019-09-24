Трамп заключил с Польшей военное соглашение: чего боятся Путину

Президент США Дональд Трампи польский лидер Анджей Дуда подписали совместную военную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

Об этом сообщает Onet.pl со ссылкой на текст документа. В нем отмечено, что страны продолжат работать над расширением "американских возможностей обороны и сдерживания в Польше".

Дональд Трамп "112 Украина"

Также была достигнута договоренность об отправке в Польшу дополнительно около тысячи американских военных. Кроме того, страны обсуждают размещение боевой группы бронетанковой бригады на польской территории.

Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп попал в скандал, поздравив Польшу с началом Второй мировой войны.

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