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24 сентября • обновлено в 11:14
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Трамп заключил с Польшей военное соглашение: чего боятся Путину

1.3т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трампи польский лидер Анджей Дуда подписали совместную военную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

Об этом сообщает Onet.pl со ссылкой на текст документа. В нем отмечено, что страны продолжат работать над расширением "американских возможностей обороны и сдерживания в Польше".

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"112 Украина"

Также была достигнута договоренность об отправке в Польшу дополнительно около тысячи американских военных. Кроме того, страны обсуждают размещение боевой группы бронетанковой бригады на польской территории.

Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп попал в скандал, поздравив Польшу с началом Второй мировой войны.

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Персоны
Дональд Трамп Анджей Дуда
Место
США
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Виня Ксения
Виня Ксения
Речь для умиротворения рф. В реальности Польша и США думают иначе.
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