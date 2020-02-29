Главная Новости
29 февраля • обновлено в 22:34
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Трамп лично встретится с главарями террористов "Талибана"

1.1т
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп в субботу, 29 февраля, объявил о незамедлительном начале вывода войск из Афганистана.

Об этом он сказал в ходе конференции в Белом доме, информирует пресс-служба ведомства в Twitter (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Сегодня. Это начнется немедленно", – ответил президент на вопрос о том, когда США начнут вывод своих войск.

Американский лидер также сообщил, что в скором времени лично встретится с главарями террористического движения "Талибан".

Новости
Иран обвинил Трампа во вспышке коронавируса

Талибы, по его словам, согласились бороться с терроризмом, и хотят "что-то сделать". "Если случится что-то плохое, то мы вернемся с такой силой, которую никто не видел. Надеюсь, этого не потребуется", – заключил Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Иллютрация

При этом накануне министр обороны США Марк Эспер заявлял следующее: "К полному выводу сил коалиции из Афганистана никто не призывает, наши войска останутся там для поддержки афганских партнеров сколько потребуется".

Напомним, что Штаты ввели войска в Афганистан 19 лет назад после теракта 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 февраля в городе Доха (Катар) США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно закончить войну в Афганистане.

Подписали документ американский Спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель главаря "Талибана" Мулла Абдул Гани Барадар.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
видео политика терроризм мировой терроризм Талибан
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
щас все Западные СИМ начут писать об американской перемоге...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
американская перемога, я правильно понял?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги