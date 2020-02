Президент США Дональд Трамп в субботу, 29 февраля, объявил о незамедлительном начале вывода войск из Афганистана.

Об этом он сказал в ходе конференции в Белом доме, информирует пресс-служба ведомства в Twitter (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Сегодня. Это начнется немедленно", – ответил президент на вопрос о том, когда США начнут вывод своих войск.

Американский лидер также сообщил, что в скором времени лично встретится с главарями террористического движения "Талибан".

Талибы, по его словам, согласились бороться с терроризмом, и хотят "что-то сделать". "Если случится что-то плохое, то мы вернемся с такой силой, которую никто не видел. Надеюсь, этого не потребуется", – заключил Трамп.

При этом накануне министр обороны США Марк Эспер заявлял следующее: "К полному выводу сил коалиции из Афганистана никто не призывает, наши войска останутся там для поддержки афганских партнеров сколько потребуется".

Напомним, что Штаты ввели войска в Афганистан 19 лет назад после теракта 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

President @realDonaldTrump provides an update on bringing troops home from Afghanistan: pic.twitter.com/wfeOSna7AY