Трамп выдвинул Европе жесткие претензии из-за Украины: в чем суть

Президент США Дональд Трамп заявил, что странам Европейского Союза необходимо выделять больше средств для поддержки Украины.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом глава Белого дома заявил на брифинге в воскресенье, 22 сентября.

"Я поддерживал Украину с самого начала, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают так же. Германия должна тратить намного больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?" - ответил журналистам лидер американцев.

Трамп отметил, что недоволен малой помощью Украине.

"В сравнении (с США – Ред.) они выделяют очень мало (средств), и мне это совсем не нравится", – возмущался президент Штатов.

Дональд Трамп Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Владимиром Зеленским не предъявлял никаких незаконных требований к украинской власти.

Ранее СМИ писали, что Трамп якобы пригрозил Украине возможной блокировке военной помощи в 250 миллионов долларов в случае, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году в Украине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!