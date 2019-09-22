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22 сентября • обновлено в 22:44
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Трамп выдвинул Европе жесткие претензии из-за Украины: в чем суть

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Президент США Дональд Трамп заявил, что странам Европейского Союза необходимо выделять больше средств для поддержки Украины.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом глава Белого дома заявил на брифинге в воскресенье, 22 сентября.

"Я поддерживал Украину с самого начала, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают так же. Германия должна тратить намного больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?" - ответил журналистам лидер американцев.

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Трамп отметил, что недоволен малой помощью Украине.

"В сравнении (с США – Ред.) они выделяют очень мало (средств), и мне это совсем не нравится", – возмущался президент Штатов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Владимиром Зеленским не предъявлял никаких незаконных требований к украинской власти.

Ранее СМИ писали, что Трамп якобы пригрозил Украине возможной блокировке военной помощи в 250 миллионов долларов в случае, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году в Украине.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Европейский Союз
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Александрович Валера
Александрович Валера
А кто по сколько дал на бедность ?
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