"Мой долг!" Трамп сделал громкое заявление об отставке генпрокурора Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что разобраться с влиянием бывшего американского вице-президента Джо Байдена на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году – его долг.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter во вторник, 12 ноября. Трамп также высказался о скандале вокруг его возможного отстранения от должности.

Он задался вопросом, почему в деле об импичменте медиа делают акцент на свидетелях "второй или третьей руки", когда достаточно прочитать стенограмму разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп Коллаж

"Он и другие также заявили, что на него не оказывалось "никакого давления" для расследования против Джо Байдена.

Хотя как президент я должен разобраться с коррупцией и действиями Байдена, связанными с увольнением прокурора, и с тем, что его сын получал миллионы долларов от украинской энергетической компании и еще миллионы выводит из Китая", – написал Трамп.

Why is such a focus put on 2nd and 3rd hand witnesses, many of whom are Never Trumpers, or whose lawyers are Never Trumpers, when all you have to do is read the phone call (transcript) with the Ukrainian President and see first hand? He and others also stated that there was..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2019

....Ukrainian energy company, and more millions taken from China, and now reports of other companies and countries also giving him big money, are certainly looking very corrupt (to put it mildly!) to me. Both Bidens should be forced to testify in this No Due Process Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2019

Напомним, ранее журналисты-расследователи заявили, что экс-генпрокуроры Украины Виктор Шокин и Юрий Луценко помогли команде Дональда Трампа в информационной кампании против Джо Байдена. Политики якобы предоставили адвокату Трампа Рудольфу Джулиани "компромат" на его конкурента на президентских выборах 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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