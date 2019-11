"Мой долг!" Трамп сделал громкое заявление об отставке генпрокурора Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что разобраться с влиянием бывшего американского вице-президента Джо Байдена на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году – его долг.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter во вторник, 12 ноября. Трамп также высказался о скандале вокруг его возможного отстранения от должности.

Он задался вопросом, почему в деле об импичменте медиа делают акцент на свидетелях "второй или третьей руки", когда достаточно прочитать стенограмму разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Он и другие также заявили, что на него не оказывалось "никакого давления" для расследования против Джо Байдена.

Хотя как президент я должен разобраться с коррупцией и действиями Байдена, связанными с увольнением прокурора, и с тем, что его сын получал миллионы долларов от украинской энергетической компании и еще миллионы выводит из Китая", – написал Трамп.

Why is such a focus put on 2nd and 3rd hand witnesses, many of whom are Never Trumpers, or whose lawyers are Never Trumpers, when all you have to do is read the phone call (transcript) with the Ukrainian President and see first hand? He and others also stated that there was.....