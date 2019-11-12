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12 ноября • обновлено в 19:14
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"Мой долг!" Трамп сделал громкое заявление об отставке генпрокурора Украины

1.8т
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Президент США Дональд Трамп заявил, что разобраться с влиянием бывшего американского вице-президента Джо Байдена на отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина в 2016 году – его долг.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter во вторник, 12 ноября. Трамп также высказался о скандале вокруг его возможного отстранения от должности.

Он задался вопросом, почему в деле об импичменте медиа делают акцент на свидетелях "второй или третьей руки", когда достаточно прочитать стенограмму разговора с президентом Владимиром Зеленским.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Коллаж

"Он и другие также заявили, что на него не оказывалось "никакого давления" для расследования против Джо Байдена.

Хотя как президент я должен разобраться с коррупцией и действиями Байдена, связанными с увольнением прокурора, и с тем, что его сын получал миллионы долларов от украинской энергетической компании и еще миллионы выводит из Китая", – написал Трамп.

Напомним, ранее журналисты-расследователи заявили, что экс-генпрокуроры Украины Виктор Шокин и Юрий Луценко помогли команде Дональда Трампа в информационной кампании против Джо Байдена. Политики якобы предоставили адвокату Трампа Рудольфу Джулиани "компромат" на его конкурента на президентских выборах 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

  • Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Виктор Шокин Джо Байден
Место
США
Тег
политика
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