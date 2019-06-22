Трамп пригрозил Ирану "разрушением, которого еще не видели": чем чревато

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае военного столкновения американских и иранских сил будет "разрушение", которого Иран ранее "никогда не видел".

Такое заявление прозвучало в интервью NBC News. "Я не ищу войны", – сказал Трамп, не исключая при этом таковой возможности.

"Если это произойдет, это будет уничтожением, которого вы никогда не видели раньше", – пригрозил американский лидер.

Дональд Трамп

В то же время, как сообщает "Голос Америки", США предприняли первые шаги в поддержку своей жесткой критики Ирана, введя новые санкции в отношении 13-ти физических и 12-ти юрлиц, связанных с ракетной программой Тегерана и его посредниками на Ближнем Востоке.

Санкции нацелены на организации в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые помогают Тегерану получать технологии и материалы, необходимые для продвижения его программы производства баллистических ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп жестко ответил Ирану из-за сбитого военными страны американского беспилотника в Персидском заливе.

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