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Тихановская назвала аннексию Крыма Россией кровавой войной: всплыло предвыборное видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
6,4 т.
Тихановская высказалась об аннексии Крыма

Тихановская высказалась об аннексии Крыма.

Главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская назвала аннексию украинского полуострова Крым Россией в 2014 году кровавой войной.

На YouTube опубликовали кадры из интервью Тихановской, которое, вероятно, было записано еще до выборов. В нем она заявила, что произошедшее в Крыму являлось частью войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я могу относиться к этому только с точки зрения обычного человека. Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я не вникала тогда в политические взаимоотношения, я видела только человеческую боль", – сказала она.

Тихановская не дала четкого ответа на то, какой стране принадлежит Крым. Она объяснила, что "де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский".

Ранее в интервью изданию Meduza Тихановская уклонилась от этого вопроса. "Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть", – сказала тогда она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в видеообращении 17 августа Тихановская согласилась стать национальным лидером Беларуси.

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БеларусьАннексия КрымаСветлана Тихановская
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