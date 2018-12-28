Террорист ''ДНР'' оскандалился фейком о ''гражданской войне'' на Херсонщине

Одиозный террорист "ДНР" Даниил Бессонов отличился нелепым фейком о том, что в 2016-2017 году Херсонская область Украины якобы была на грани гражданской войны.

Причиной этому, по словам преступника, была дислокация там добровольческого крымскотатарского батальона. Глупую страшилку Бессонов озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Даниил Бессонов Скриншот видео

"В Украине был создан добровольческий крымскотатарский батальон, который базировался в Херсоне и до сих пор там находится. И мы знаем, цензура, конечно, украинских СМИ, она максимально закрывала информацию о том, что творили боевики этого батальона с местными жителями в Херсонской области. Но, тем не менее, в 2016-2017 годах информация просачивалась, и были серьезные волнения, что там местные могут очень серьезно восстать и будет своя маленькая гражданская война уже в Херсонской области. Потому что там эти "боевики" беспредельничали", — высказался он.

Пропагандисты Кремля Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL,