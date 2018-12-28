Террорист ''ДНР'' оскандалился фейком о ''гражданской войне'' на Херсонщине

Одиозный террорист "ДНР" Даниил Бессонов отличился нелепым фейком о том, что в 2016-2017 году Херсонская область Украины якобы была на грани гражданской войны.
Причиной этому, по словам преступника, была дислокация там добровольческого крымскотатарского батальона. Глупую страшилку Бессонов озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Даниил Бессонов
Скриншот видео
"В Украине был создан добровольческий крымскотатарский батальон, который базировался в Херсоне и до сих пор там находится. И мы знаем, цензура, конечно, украинских СМИ, она максимально закрывала информацию о том, что творили боевики этого батальона с местными жителями в Херсонской области. Но, тем не менее, в 2016-2017 годах информация просачивалась, и были серьезные волнения, что там местные могут очень серьезно восстать и будет своя маленькая гражданская война уже в Херсонской области. Потому что там эти "боевики" беспредельничали", — высказался он.
Пропагандисты Кремля
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL,
украинский общественный деятель Вадим Трюхан обозвал террориста "ДНР" Бессонова обезьяной за наглую клевету о ВСУ и ложь о преступлениях пророссийских боевиков на Донбассе.
В частности, украинца разозлили его слова о том, что ВСУ на Донбассе якобы используют тактику террористов ИГИЛ, а также ложь о том, что в рядах "ДНР" не воюют кадыровские наемники.
Напомним, ранее Бессонов озвучил на российском телевидении нелепый фейк о якобы массовых убийствах жителей Донбасса воинами ВСУ. Более того, чтобы сделать свой рассказ более устрашающим, он заявил, что якобы даже сам видел труп связанной беременной женщины.
Также террорист оскандалился угрожающим заявлением о том, что в случае наступления ВСУ на Донбассе, оккупанты якобы захватят их бронетехнику. Кроме того, Бессонов хвастливо добавил, что в запасе у боевиков якобы имеется много "сюрпризов".
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