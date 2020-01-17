"Свобода от России!" В США готовят важный законопроект по Украине: в чем суть

В Конгресс США внесли резолюцию в поддержку Украины и украинского народа.

Законопроект внесла так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей, передает "Голос Америки".

"Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", – говорится в тексте.

Документ в федеральный законодательный орган США внесли конгрессмены Марси Каптур (штат Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квилу (Иллинойс) и Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния", – подчеркнули политики.

Конгресс США

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине финансовой помощи в размере 698 миллионов долларов.

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