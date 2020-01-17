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17 января • обновлено в 08:54
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"Свобода от России!" В США готовят важный законопроект по Украине: в чем суть

1.7т
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В Конгресс США внесли резолюцию в поддержку Украины и украинского народа.

Законопроект внесла так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей, передает "Голос Америки".

"Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире", – говорится в тексте.

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Документ в федеральный законодательный орган США внесли конгрессмены Марси Каптур (штат Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квилу (Иллинойс) и Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния", – подчеркнули политики.

Конгресс США

Конгресс США

Как сообщал OBOZREVATEL, Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине финансовой помощи в размере 698 миллионов долларов.

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Автор
Тимур Григоренко
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да не вопрос джавелинов ещё давайте и винтовки снайперские бареты 82 е очень хорошая вещь пробовал отлично мочит сепаров и броники их не спасают))))))))
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Ш. Олег
Ш. Олег
"… мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления…" - на месте Украины, после подобного заявления я бы напрягся, вспомнив про аналогичную "поддержку демократии" американцами в Ираке, Афганистане, Ливии, и то, к чему она привела.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Куда еще больше дepьмократии в Украину??? И так за 25 лет с ПЯТОЙ экономики Европы (1991) до самой нищей европейское недодержавы!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иваненко Виталий, от вы идиоты вы до сих пор не понимаете что украинцам уже пофиг на все лиж бы рашку уничтожить у нас уже у детей самое обидное ругательство это русский)))))))и никогда мы вас чурок не простим!!!и всегда будем срать вам за шиворот!!!!
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