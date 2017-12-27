Стрельба на фабрике в Москве: появились версии судьбы киллера

По одной из версий директор московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу, которая унесла жизнь одного человека, погиб.

Об этом сообщает Telegram-канал НТВ, ссылаясь на СМИ.

Вместе с тем, второй вариант развития событий гласит, что спецназ проверил всю территорию предприятия, но экс-директора не нашел, в связи с чем зона поиска была расширена. Эту информацию подтвердили правоохранители. Более того, Аверьянов якобы покинул территорию предприятия еще до того, как было выставлено оцепление, заявили в МВД.

По информации Telegram-канала Mash в Москве объявили план "Сирена". Приметы Аверьянова переданы всем сотрудникам полиции. На вид ему около 50-55 лет, рост 170-175 см, нормального телосложения, глаза голубые, одет в черную куртку и штаны темного цвета.

Полиции дано указание взять под контроль все выезды из Москвы. Помимо внешней ориентировки, сотрудников предупредили, что Аверьянов может скрываться на Audi А6 темно-серого цвета. Всем сотрудникам приказали обязательно использовать бронежилеты.

Позже в РИА "Новости" узнали, что стрелок бросил карабин и скрылся безоружным

"Оружие изъято, он покинул территорию предприятия без него", — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Напомним, Аверьянов заявил, что на стрельбу его подтолкнул рейдерский захват его предприятия по поддельным документам и вооруженное нападение конкурентов.

Как сообщал "Обозреватель", директор фабрики "Меньшевик" убил охранника предприятия четырьмя выстрелами в упор.