США припугнули Россию беспилотником у границ Крыма: опубликованы карты

Стратегический беспилотник США провел разведку возле границ оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщили на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США пролетел над Донбассом, а тогда над Черным морем, вдоль побережья оккупированного Крыма.
США припугнули Россию беспилотником у границ Крыма
RQ-4 Global Hawk – американский стратегический разведывательный БПЛА. Он был разработан компанией Teledyne Ryan Aeronautical (США), дочерним предприятием Northrop Grumman.
06:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 января 2020 г.
Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 11-2048, позывной #FORTE10, взлетел с авиабазы #Sigonella🇮🇹.#USAF #UAV #RQ4 pic.twitter.com/3q44hXqgzt
08:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 января 2020 г.
В воздушном пространстве Украины🇺🇦. pic.twitter.com/E9G6yGFld3
10:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 января 2020 г.
Приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/5JAxzs1bLI
14:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 января 2020 г.
Закончил мониторинг линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/0PxpI93lRH
18:45 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 января 2020 г.
Производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/kuowkTVOLj
Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно, 16 декабря 2019 года, два стратегических беспилотных летательных аппарата ВВС США Global Hawk провели разведку у границ РФ. Позже американский беспилотник вплотную приблизился к границам оккупированного Россией полуострова Крым.
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