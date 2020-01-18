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18 января • обновлено в 10:26
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США припугнули Россию беспилотником у границ Крыма: опубликованы карты

1.1т
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Стратегический беспилотник США провел разведку возле границ оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщили на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США пролетел над Донбассом, а тогда над Черным морем, вдоль побережья оккупированного Крыма.

США припугнули Россию беспилотником у границ Крыма

США припугнули Россию беспилотником у границ Крыма

RQ-4 Global Hawk – американский стратегический разведывательный БПЛА. Он был разработан компанией Teledyne Ryan Aeronautical (США), дочерним предприятием Northrop Grumman.

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Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно, 16 декабря 2019 года, два стратегических беспилотных летательных аппарата ВВС США Global Hawk провели разведку у границ РФ. Позже американский беспилотник вплотную приблизился к границам оккупированного Россией полуострова Крым.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А почему не припугнул Украину? Или обоз считает Крым Украинским?))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro, Или Российским?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Он же над Крымом...не летал...))Тем самым американцы признали что Крым...неукраинский))))))))))))))))
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2
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Возле границ РФ много кто летает. Главное что нет нарушения ГРАНИЦЫ. Вот и в этом случае америкосы не нарушили ГРАНИЦУ РФ, косвенно признав Крым территорией РФ
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