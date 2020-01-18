США припугнули Россию беспилотником у границ Крыма: опубликованы карты

Стратегический беспилотник США провел разведку возле границ оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщили на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США пролетел над Донбассом, а тогда над Черным морем, вдоль побережья оккупированного Крыма.

США припугнули Россию беспилотником у границ Крыма

RQ-4 Global Hawk – американский стратегический разведывательный БПЛА. Он был разработан компанией Teledyne Ryan Aeronautical (США), дочерним предприятием Northrop Grumman.

10:25 мск.

Приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/5JAxzs1bLI — PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 января 2020 г.

14:50 мск.

Закончил мониторинг линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/0PxpI93lRH — PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 января 2020 г.

18:45 мск.

Производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/kuowkTVOLj — PlaneRadar (@ua4wiy_) 16 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно, 16 декабря 2019 года, два стратегических беспилотных летательных аппарата ВВС США Global Hawk провели разведку у границ РФ. Позже американский беспилотник вплотную приблизился к границам оккупированного Россией полуострова Крым.

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