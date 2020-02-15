Спасла из еврейского гетто 2,5 тысячи детей: появилась невероятная история женщины-героя

В сети вспомнили невероятную историю женщины, которая, рискуя собственной жизнью, во время нацистской оккупации Польши вывезла из еврейского гетто 2,5 тысячи детей, Ирены Сендлер. В Израиле ей присвоили звание Праведника мира, наряду с Оскаром Шиндлером.

Когда Сендлер была еще маленькой, ее отец как врач помогал представителям еврейской общины, а уже во время учебы в Варшавском университете сама Сендлер начала выступать против ущемлений прав студентов этого народа, написало издание Isralike.org (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 1942 году женщина вступила в подпольную организацию помощи евреям "Жегота" и с тех пор занималась организацией вывоза детей из гетто всеми законными и незаконными способами. Легально удалось спасти лишь небольшую часть, остальных же выводили через канализационные ходы и подвалы домов, вывозили на телегах в мешках с мусором, выносили в сумках для инструментов, в ящиках и коробках.

Женщина-герой Ирена Сендлер, которая спасла из еврейского гетто 2,5 тысячи детей

В то же время Сендлер могла пообещать родителям только одно – то, что в гетто их детей ждала бы смерть, а после побега у них появлялись шансы выжить. Малышей сначала пристраивали в польские семьи, а потом распределяли по приютам и монастырям.

В 1943 году кто-то написал на женщину донос, в результате чего ее арестовали и подвергли пыткам. За оказание помощи евреям той был предусмотрен расстрел. Но когда Сендлер вели на казнь, конвоир приказал ей бежать. За это он получил много денег от руководства "Жеготы". Женщину включили в списки расстрелянных, и до конца войны та скрывалась под чужим именем. Но позже коммунистическое правительство обвинило ее в коллаборационизме и связях с нацистами.

Так, после войны Сендлер передала информацию о спасенных детях в Центральный комитет евреев в Польше. Малышей разыскивали и возвращали родным, сирот устраивали в детдома, а потом переправляли в Израиль. В списке спасенных было 2,5 тысячи детей.

Только в 1965 году подвиг Сендлер был официально признан, и женщина получила звание Праведницы мира. Также в 2003 году на родине ей вручили орден Белого орла (высшую государственную награду в Польше). Позже ее выдвинули на соискание Нобелевской премии мира, но лауреатом стал другой человек. В 2008 году Сендлер посмертно объявили национальной героиней Польши.

Женщина-герой Ирена Сендлер, которая спасла из еврейского гетто 2,5 тысячи детей Isralike.org

Женщина-герой Ирена Сендлер, которая спасла из еврейского гетто 2,5 тысячи детей Isralike.org

Женщина-герой Ирена Сендлер, которая спасла из еврейского гетто 2,5 тысячи детей Isralike.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось трогательное фото самого юного выжившего узника Бухенвальда (нацистского концентрационного лагеря в Германии) четырехлетнего польского еврея Джозефа Шлайфстайна.

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