Собирался ехать на Донбасс: в США арестовали военного-радикала

В США Федеральное бюро расследований арестовало военнослужащего, которого подозревают, в частности, в публикации инструкций по изготовлению взрывных устройств в соцсетях.

Как передает ВВС, задержанного зовут Джарретт Уильям Смит. По данным правоохранителей, он якобы предлагал совершить нападение на офис одного из ведущих американских СМИ, а также выражал желание воевать за ультраправые группировки в Украине.

24-летний рядовой первого класса также якобы предлагал убивать сторонников движения Антифа.

Военные в США Иллюстрация

В ФБР уточнили, что с 2016 года он также имел контакты с другим американцем Крейгом Лэнгом, который ездил в Украину, чтобы воевать на стороне "Правого сектора". Они общались в сети и Смит, в частности, просил у Лэнга советов по изготовлению взрывных устройств.

Во время переписки с человеком, который в конце концов передал эту информацию ФБР, Смит обсуждал создание большого "автомобиля-взрывчатки" для атаки на офис одного из ведущих американских СМИ.

В августе текущего года Смит также написал информатору ФБР, что ищет радикалов – таких, как он сам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее капитан 1 ранга ВМС США в отставке Гарри Табах предупредил, что президент России Владимир Путин в гибридной войне против Украины может перейти к тактике террористических актов для давления на официальный Киев.

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