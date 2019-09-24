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24 сентября • обновлено в 12:44
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Собирался ехать на Донбасс: в США арестовали военного-радикала

1.7т Читать материал на украинском

В США Федеральное бюро расследований арестовало военнослужащего, которого подозревают, в частности, в публикации инструкций по изготовлению взрывных устройств в соцсетях.

Как передает ВВС, задержанного зовут Джарретт Уильям Смит. По данным правоохранителей, он якобы предлагал совершить нападение на офис одного из ведущих американских СМИ, а также выражал желание воевать за ультраправые группировки в Украине.

24-летний рядовой первого класса также якобы предлагал убивать сторонников движения Антифа.

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Военные в США

Военные в США

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В ФБР уточнили, что с 2016 года он также имел контакты с другим американцем Крейгом Лэнгом, который ездил в Украину, чтобы воевать на стороне "Правого сектора". Они общались в сети и Смит, в частности, просил у Лэнга советов по изготовлению взрывных устройств.

Во время переписки с человеком, который в конце концов передал эту информацию ФБР, Смит обсуждал создание большого "автомобиля-взрывчатки" для атаки на офис одного из ведущих американских СМИ.

В августе текущего года Смит также написал информатору ФБР, что ищет радикалов – таких, как он сам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее капитан 1 ранга ВМС США в отставке Гарри Табах предупредил, что президент России Владимир Путин в гибридной войне против Украины может перейти к тактике террористических актов для давления на официальный Киев.

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Место
США
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Mega Death
Mega Death
У xoxлов все друзья такие))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
за ультраправые группировки на территории Украины, как вы завуалировали свой азов и пс. Вопрос, если вы россиян называется фашистами, то почему вся ультраправая мразь едет воевать в азов, может все таки фашики это вы?
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