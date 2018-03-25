Смертельный пожар в российском ТРЦ: названа причина

Причиной смертельного пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который находится в российском Кемерово, могло стать неосторожное поведение детей с огнем.

"По одной из версий, в игровой комнате загорелся поролоновый шарик", - сообщается в Telegram-канале НТВ.

Напомним, по последним данным, в результате пожара в ТЦ погибли 5 человек, среди которых три ребенка. Еще пострадали 32 человека.

Также были сообщения о том, что после пожара не могут найти еще 35 человек - 19 детей и 16 взрослых.

Как сообщал "Обозреватель", в столице Азербайджана Баку в результате пожара ночью 2 марта в здании наркологического центра погибли 24 человека.