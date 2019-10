"Скулил и плакал": Пентагон показал фото и видео ликвидации главаря ИГИЛ

В сети показали фото и видео операции по ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Так, на них отчетливо видно, как американские войска ведут огонь из стрелкового оружия с разных сторон, когда их вертолеты приближаются к местунахождения террориста, передает CNN. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Руководитель центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что личность убитого главаря ИГИЛ уже подтвердил тест ДНК.

При этом он сказал журналистам, что не готов подтвердить, что аль-Багдади "скулил и плакал" перед ликвидацией. В то же время, он подтвердил, что террорист "залез в тоннель с двумя детьми и подорвал себя, пока его люди находились на земле".

Как выяснилось, детям было по 12 лет.

BREAKING: Watch: The US released video clip from parts of the raid that killed former ISIS leader al-Baghdadi. pic.twitter.com/LTD6vZ6YLr

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w