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"Скажите, Владимир!" Трамп объявил о своей жесткости к Путину

1.7тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей "жесткости" по отношению к России.

"Подумайте, никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это "российский обман", — заявил он, выступая перед сторонниками во Флориде, передает "РИА Новости".

Так, Трамп привел три аргумента в пользу своей резкой политики — антироссийские санкции, наращивание военной силы и СПГ для Европы.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Американский лидер утверждает, что его предшественник — Барак Обама — якобы "не делал ничего" против Москвы.

"Помните известную фразу президента Обамы, которая была записана на включенный микрофон, когда он тайно говорил российскому президенту: "Скажите, Владимир, что после моих выборов у меня будет больше свободы действий". Помните? Помните? Многие помнят, я это помню, я это видел, и мне это не понравилось", — сказал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что хотел бы наладить хорошие отношения с Россией и Китаем.

Также он поспешил в очередной раз подчеркнуть, что проводит жесткую политику в отношении Москвы.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего украинского правительства в нынешнем виде будет под большим вопросом.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Golan то существование действующего украинского правительства в нынешнем виде будет под большим вопросом.....и чё? все сильно расстроятся?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Golan Sim, запад положит вам в рот, если будете активно двигать языком, то может что то и сглотнете.
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