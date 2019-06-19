"Скажите, Владимир!" Трамп объявил о своей жесткости к Путину

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей "жесткости" по отношению к России.

"Подумайте, никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это "российский обман", — заявил он, выступая перед сторонниками во Флориде, передает "РИА Новости".

Так, Трамп привел три аргумента в пользу своей резкой политики — антироссийские санкции, наращивание военной силы и СПГ для Европы.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Американский лидер утверждает, что его предшественник — Барак Обама — якобы "не делал ничего" против Москвы.

"Помните известную фразу президента Обамы, которая была записана на включенный микрофон, когда он тайно говорил российскому президенту: "Скажите, Владимир, что после моих выборов у меня будет больше свободы действий". Помните? Помните? Многие помнят, я это помню, я это видел, и мне это не понравилось", — сказал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что хотел бы наладить хорошие отношения с Россией и Китаем.

Также он поспешил в очередной раз подчеркнуть, что проводит жесткую политику в отношении Москвы.

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