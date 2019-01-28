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''Секс — не монстр'': Папа Римский выступил с мощным заявлением

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Сексуальное воспитание в мире должно проводиться без идеологических штампов. Нельзя учить детей тому, что секс – это какой-то монстр.

Такое мнение выразил Папа Римский Франциск. Его цитирует агентство ANSA.

''Секс — не монстр'': Папа Римский выступил с мощным заявлением

"В школах необходимо половое воспитание, секс — это божий дар, а не монстр. Божий дар, чтобы любить", — заявил понтифик. Он добавил, что половое воспитание должно быть объективным, без "идеологической колонизации".

Ранее Франциск уточнял, что подобная "колонизация" является насаждением идей развитых обществ среди развивающихся без учета культурных и духовных различий.

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"Если вы будете преподавать половое воспитание полное идеологической колонизации, то вы уничтожите человека. Оно должно пробуждать лучшее в человеке и сопутствовать ему на протяжении всей жизни", – подчеркнул понтифик.

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Персона
Папа Римский
Место
Ватикан
Тег
Католическая церковь
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