''Секс — не монстр'': Папа Римский выступил с мощным заявлением

Сексуальное воспитание в мире должно проводиться без идеологических штампов. Нельзя учить детей тому, что секс – это какой-то монстр.

Такое мнение выразил Папа Римский Франциск. Его цитирует агентство ANSA.

"В школах необходимо половое воспитание, секс — это божий дар, а не монстр. Божий дар, чтобы любить", — заявил понтифик. Он добавил, что половое воспитание должно быть объективным, без "идеологической колонизации".

Ранее Франциск уточнял, что подобная "колонизация" является насаждением идей развитых обществ среди развивающихся без учета культурных и духовных различий.

"Если вы будете преподавать половое воспитание полное идеологической колонизации, то вы уничтожите человека. Оно должно пробуждать лучшее в человеке и сопутствовать ему на протяжении всей жизни", – подчеркнул понтифик.

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