Секретная встреча Госсекретаря США и Ким Чен Ына: появилось доказательство

Белый дом обнародовал фотографию с секретной встречи экс-директора ЦРУ, а ныне Госсекретаря США Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Фото появились на официальной странице спикера президентской администрации Сары Сандерс в Twitter после обещаний президента США Дональда Трампа во время выступления на телеканале Fox News.

"Замечательно, что госсекретарь Помпео утвержден в должности. Он будет делать замечательную работу, помогая президенту США возглавить наши усилия, направленные на денуклеаризации Корейского полуострова", - написала Сандерс, отметив, что переговоры состоялись на Пасху.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah