МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Самый милый песик в мире умер от тоски по другу: трогательные фото

2.8тЧитать материал на украинском

Признанный самой милой собакой в мире померанский шпиц по кличке Бу умер, не выдержав расставания со своим другом.

Об этом говорится на странице Бу в Facebook. Собака была настоящей звездой интернета – на нее были подписаны более 16 миллионов пользователей.

Бу

Бу

Facebook Boo

По словам хозяев песика, он умер от тоски за своим другом, собакой по кличке Бадди, который скончался в 2017 году. С тех пор у шпица начались серьезные заболевания сердца.

Новости
Порошенко сделал первый пост про кота
Бу и Бадди

Бу и Бадди

Facebook Boo

Бу и Бадди

Бу и Бадди

Facebook Boo

"Бу скончался во сне рано утром и оставил нас, чтобы присоединиться к его лучшему другу, Бадди. Наша семья разбита горем, но мы находим утешение, зная, что у него больше нет боли или дискомфорта", – сообщили хозяева песика.

Бу

Бу

Facebook Boo

Бу

Бу

Facebook Бу

Как писал OBOZREVATEL, украинская семья спасла бездомную собаку в Индии с улицы, не подозревая, что приютила будущую звезду.

Они назвали ее Чапати в честь индийского хлеба. Собаку начали брать с собой в путешествия и выкладывать ее снимки в Instagram. Кроме того, хозяева описали историю спасения собаки-путешественницы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
2
Смешно
5
Интересно
14
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги