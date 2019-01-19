Самый милый песик в мире умер от тоски по другу: трогательные фото

Признанный самой милой собакой в мире померанский шпиц по кличке Бу умер, не выдержав расставания со своим другом.

Об этом говорится на странице Бу в Facebook. Собака была настоящей звездой интернета – на нее были подписаны более 16 миллионов пользователей.

Бу Facebook Boo

По словам хозяев песика, он умер от тоски за своим другом, собакой по кличке Бадди, который скончался в 2017 году. С тех пор у шпица начались серьезные заболевания сердца.

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Бу и Бадди Facebook Boo

Бу и Бадди Facebook Boo

"Бу скончался во сне рано утром и оставил нас, чтобы присоединиться к его лучшему другу, Бадди. Наша семья разбита горем, но мы находим утешение, зная, что у него больше нет боли или дискомфорта", – сообщили хозяева песика.

Бу Facebook Boo

Бу Facebook Бу

Как писал OBOZREVATEL, украинская семья спасла бездомную собаку в Индии с улицы, не подозревая, что приютила будущую звезду.

Они назвали ее Чапати в честь индийского хлеба. Собаку начали брать с собой в путешествия и выкладывать ее снимки в Instagram. Кроме того, хозяева описали историю спасения собаки-путешественницы.

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