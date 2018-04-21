Сам предложил: Ким Чен Ын пойдет на еще одну уступку Трампу

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео предложил приурочить освобождение трех американских граждан к встрече с главой США Дональдом Трампом.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, отмечает издание, Пхеньян пытается посодействовать процессу нормализации дипломатических отношений с США.

По данным СМИ, двое задержанных американцев работали в Университете науки и технологий в Пхеньяне, их заключили под стражу в 2017 году, обвинив во "враждебных актах". Еще один гражданин США был задержан в 2015 году и отбывает десятилетний срок заключения в тюрьме по обвинению в шпионаже.

Как сообщал "Обозреватель", КНДР отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон. О таком решении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сообщили государственные СМИ.