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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Россия закрывает страну. Кремль строит Гулаг

4.3т

Я про все это писал все эти годы.

РФ готовится к изоляции своей сети по примеру Китая.

"Минкомсвязи внесло в правительство проект национальной программы "Цифровая экономика", подразумевающий ужесточение требований по информационной безопасности. В частности, к 2024 году предлагается сократить долю иностранного трафика рунета до пяти процентов, сообщает "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказалась копия проекта.

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В настоящее время через серверы за рубежом передается около 60 процентов трафика.

В январской версии плана доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, составляла 10 процентов, но теперь сокращена до пяти."

Теперь никаких ФБ, ютюбов и гуглов.

РФ идет на закрытие страны. Кремль строит Гулаг.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Русский Солдат
Русский Солдат
Глупец.
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Кушнір Олесь
Кушнір Олесь
Русский Солдат, какое самокритичное замечание!
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Савченко Олег
Савченко Олег
Русский Солдат, А ми подивимося. Чемпіонат закінчиться, потрібно буде вирішувати питання пенсійного віку, інші проблеми, придушувати незадоволення мас. Я вже не кажу про проблеми зовнішні. І, якщо для цього не буде задіяно обмеження інтернету, я сам здивуюся.
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