Я про все это писал все эти годы.
РФ готовится к изоляции своей сети по примеру Китая.
"Минкомсвязи внесло в правительство проект национальной программы "Цифровая экономика", подразумевающий ужесточение требований по информационной безопасности. В частности, к 2024 году предлагается сократить долю иностранного трафика рунета до пяти процентов, сообщает "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказалась копия проекта.
В настоящее время через серверы за рубежом передается около 60 процентов трафика.
В январской версии плана доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, составляла 10 процентов, но теперь сокращена до пяти."
Теперь никаких ФБ, ютюбов и гуглов.
РФ идет на закрытие страны. Кремль строит Гулаг.
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