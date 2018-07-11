Я про все это писал все эти годы.

РФ готовится к изоляции своей сети по примеру Китая.

"Минкомсвязи внесло в правительство проект национальной программы "Цифровая экономика", подразумевающий ужесточение требований по информационной безопасности. В частности, к 2024 году предлагается сократить долю иностранного трафика рунета до пяти процентов, сообщает "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказалась копия проекта.

В настоящее время через серверы за рубежом передается около 60 процентов трафика.

В январской версии плана доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы, составляла 10 процентов, но теперь сокращена до пяти."

Теперь никаких ФБ, ютюбов и гуглов.

РФ идет на закрытие страны. Кремль строит Гулаг.