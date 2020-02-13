РФ захотела судить фигурантов дела МН17: в Нидерландах дали жесткий отказ

Нидерланды отклонили предложение России привлечь к уголовной ответственности трех россиян, которых подозревают в причастности к сбиванию малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в 2014 году на Донбассе.

Об этом заявил министр юстиции страны Ферд Грапперхауз. Он отметил, что Москва отправила соответствующий запрос еще в октябре прошлого года, сообщает RFERL.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства против трех российских подозреваемых не представляется возможным вариантом и не принимается во внимание", – отписал Грапперхаус в письме.

Нидерланды отклонили запрос России по фигурантах дела МН17

По его словам, судебный процесс над этими мужчинами "является важным шагом в поиске правды и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников".

"Правительство имеет полную уверенность в независимости и качестве нидерландского правосудия", – подчеркнул Грапперхаус.

Отметим, что недавно Генпрокуратура Нидерландов предъявила обвинение в отношении трех граждан России и четвертого подозреваемого – украинца, проживающего в России.

Подозреваемые rferl.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

Также в Генеральной прокуратуре Нидерландов начался процесс по уведомлению о вызове в суд четырех подозреваемых по делу о крушении самолета Малазийских авиалиний рейса МН17.

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