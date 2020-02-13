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13 февраля • обновлено в 11:33
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РФ захотела судить фигурантов дела МН17: в Нидерландах дали жесткий отказ

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Нидерланды отклонили предложение России привлечь к уголовной ответственности трех россиян, которых подозревают в причастности к сбиванию малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в 2014 году на Донбассе.

Об этом заявил министр юстиции страны Ферд Грапперхауз. Он отметил, что Москва отправила соответствующий запрос еще в октябре прошлого года, сообщает RFERL.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства против трех российских подозреваемых не представляется возможным вариантом и не принимается во внимание", – отписал Грапперхаус в письме.

Нидерланды отклонили запрос России по фигурантах дела МН17

Нидерланды отклонили запрос России по фигурантах дела МН17

По его словам, судебный процесс над этими мужчинами "является важным шагом в поиске правды и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников".

"Правительство имеет полную уверенность в независимости и качестве нидерландского правосудия", – подчеркнул Грапперхаус.

Отметим, что недавно Генпрокуратура Нидерландов предъявила обвинение в отношении трех граждан России и четвертого подозреваемого – украинца, проживающего в России.

Подозреваемые

Подозреваемые

rferl.org

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Автор
Марта Рок
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
Теги
расследование Боинг МН17
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Петров Игорь
Петров Игорь
...как на голландском будет - лапти, вам писец?..
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Да никакого суда не будет... Нидерланды будут тянуть столько, сколько можно. Вопрос только в том каков будет конец всей этой истории. Либо США сдадут исполнителей с потрохами, за какие-то уступки, либо так все и останется.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А переговоры украинского диспетчера и экипажа боинга голландские наркоманы с украинскими проститутками не хотят МОЩНО опубликовать на шестой год расследования?
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