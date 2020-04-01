Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Такое заявление прозвучало в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.

"Я хочу подчеркнуть: Россия готова прийти к соглашению о продлении действия нового СНВ даже сегодня. Однако нашей доброй воли недостаточно. Требуется согласие США, которое мы еще не получили. Если Вашингтон согласится, мы немедленно начнем реализацию соответствующих внутренних процедур", – сказал Антонов.

Россия захотела продлить ракетный договор с США

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты завершат свою позицию по Новому договору о СНВ в ближайшем будущем, поскольку до истечения срока действия договора в феврале 2021 года осталось немного времени", – добавил он.

Напомним, в ноябре 2019 года Россия просила провести переговоры о продлении действия договора. США отказались, негативно оценив характер взаимодействия между исполнительной и законодательной властью в РФ.

Договор СНВ между США и Россией был подписан в 2010 году на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2018 году российская и американская стороны отчитались о выходе на заявленные в СНВ-3 предельные показатели. Впоследствии Москва обвинила США в том, что американцы не пошли на реальное сокращение ядерных арсеналов, но переоборудовали часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку".

Как сообщал OBOZREVATEL, существует два сценария схватки России с США, первый из которых подразумевает массированную атаку американцев с использованием всех возможных средств, а также ядерного оружия.

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