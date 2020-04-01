Главная Новости
1 апреля • обновлено в 09:22
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Россия захотела продлить ракетный договор с США

3.4т
Читать материал на украинском

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Такое заявление прозвучало в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.

"Я хочу подчеркнуть: Россия готова прийти к соглашению о продлении действия нового СНВ даже сегодня. Однако нашей доброй воли недостаточно. Требуется согласие США, которое мы еще не получили. Если Вашингтон согласится, мы немедленно начнем реализацию соответствующих внутренних процедур", – сказал Антонов.

Россия захотела продлить ракетный договор с США

Россия захотела продлить ракетный договор с США

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты завершат свою позицию по Новому договору о СНВ в ближайшем будущем, поскольку до истечения срока действия договора в феврале 2021 года осталось немного времени", – добавил он.

Напомним, в ноябре 2019 года Россия просила провести переговоры о продлении действия договора. США отказались, негативно оценив характер взаимодействия между исполнительной и законодательной властью в РФ.

Договор СНВ между США и Россией был подписан в 2010 году на десять лет с возможностью продления еще на пять. В 2018 году российская и американская стороны отчитались о выходе на заявленные в СНВ-3 предельные показатели. Впоследствии Москва обвинила США в том, что американцы не пошли на реальное сокращение ядерных арсеналов, но переоборудовали часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку".

Как сообщал OBOZREVATEL, существует два сценария схватки России с США, первый из которых подразумевает массированную атаку американцев с использованием всех возможных средств, а также ядерного оружия.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
7
21
Смешно
1
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну да, ну да... Россия просит у США продлить СНВ3, а Украина требует у МВФ очередной кредит! как то так, да?! "обоз"?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, когда обещанный парад ВСУ в Севастополе и Донецке? ну хоть примерную дату назовите, плз... хотя бы год...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Исаев Максим
Исаев Максим
Не раскрыта тема просящего посла...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Исаев Максим, ипануты кклы, куле...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги