Россия выпустила истребитель из-за разведчиков США над Черным морем. Видео

Россия подняла в небо истребитель для перехвата самолетов-разведчиков США. militaryarms.ru

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа поднимался в воздух над нейтральными водами Черного моря для перехвата самолетов-разведчиков США.

Об этом 5 августа сообщило в Facebook Министерство обороны России. Американские самолеты не нарушили границу Российской Федерации.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", – сказано в сообщении.

После разворота американских самолетов от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Россия подняла в небо истребитель для перехвата самолетов-разведчиков США (Facebook Минобороны России)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, канадские истребители CF-18 и американские F-22 у побережья Аляски перехватили российские самолеты-разведчики Ту-142.