Россия открыла огонь из мощного оружия в Средиземноморье: видео

В Восточном Средиземноморье фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы ракетами "Калибр".

Об этом сообщил командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн, пишет "РИА Новости". По его словам, фрегат также выполнил "дипломатическую миссию" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Фрегат ВМФ России "Адмирал Макаров" topwar.ru

"Все вооружение корабля проверено в бою в предыдущих двух годах, непосредственно выполнены стрельбы "Калибрами", выполнены стрельбы и зенитными комплексами. Корабли такого же проекта уже неоднократно выполняли задачи в Средиземном море, и на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России", – сказал Куприн журналистам.

Командир фрегата добавил, что по пути в Тартус "Адмирал Макаров" также осуществил дипломатическую миссию. До конца года фрегат будет находиться в дальнем походе в составе Средиземноморской эскадры.

"Адмирал Макаров" – третий фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены, в частности, ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Россия направила в Крым фрегат с ракетами.

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