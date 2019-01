''Россия должна воевать'': Трамп сделал тревожное для Украины заявление

Россия должна продолжать воевать, как и некоторые другие страны в мире.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время заседания в Белом доме. По его словам, другого пути нет.

"Посмотрите на другие страны. Пакистан там, они должны воевать. Россия должна воевать. Причина, по которой Россия была в Афганистане – террористы, которые шли в Россию. Они были правы, когда были там", – заверил он.

При этом Трамп заверил, что именно военные действия в Афганистане развалили СССР.

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."



Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz