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''Россия должна воевать'': Трамп сделал тревожное для Украины заявление

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Россия должна продолжать воевать, как и некоторые другие страны в мире.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время заседания в Белом доме. По его словам, другого пути нет.

"Посмотрите на другие страны. Пакистан там, они должны воевать. Россия должна воевать. Причина, по которой Россия была в Афганистане – террористы, которые шли в Россию. Они были правы, когда были там", – заверил он.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ТАСС

При этом Трамп заверил, что именно военные действия в Афганистане развалили СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит резонансное решение Украине.

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Тема
Российская военная угроза
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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