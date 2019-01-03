''Россия должна воевать'': Трамп сделал тревожное для Украины заявление

Россия должна продолжать воевать, как и некоторые другие страны в мире.
Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время заседания в Белом доме. По его словам, другого пути нет.
"Посмотрите на другие страны. Пакистан там, они должны воевать. Россия должна воевать. Причина, по которой Россия была в Афганистане – террористы, которые шли в Россию. Они были правы, когда были там", – заверил он.
Дональд Трамп
ТАСС
При этом Трамп заверил, что именно военные действия в Афганистане развалили СССР.
Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."— Kyle Griffin (@kylegriffin1) 2 января 2019 г.
Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит резонансное решение Украине.
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