Российская журналистка сожгла себя у здания МВД и обвинила в своей смерти РФ. Видео 21+

Главный редактор российского издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, от полученных ожогов она скончалась на месте.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Чтобы установить психическое состояние погибшей, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщил Telegram-канал LIFE SHOT, Славина сначала привязала себя к лавочке. Ее пытались потушить прохожие и сотрудники МВД. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло очень быстро и спасти женщину не смогли.

В Facebook Славиной 2 октября был опубликован пост: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне она сообщила в соцсети, что у нее дома прошел обыск.

"Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства", – написала Славина.

В свою очередь, следственные органы РФ заявили об отсутствии связи самоубийства Славиной с проведенными у нее накануне обысками.

"Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия", – сообщили в следственном комитете.

Как сообщила Медуза, в этот же день нижегородское отделение партии "Яблоко" заявило, что прошли обыски у заместителя председателя отделения Алексея Садомовского и трех гражданских активистов.

По данным партии, "обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города".

Ирину Славину (Мурахтаеву) в 2019 году оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти из-за нецензурного каламбура в Facebook и на 20 тысяч рублей за акцию памяти Бориса Немцова.

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