|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"России придется ответить!" В деле о катастрофе MH17 произошел важный сдвиг

36.3тЧитать материал на украинском

В Европейский суд по правам человека поступили иски от родственников погибших пассажиров в катастрофе рейса МН17, сбитого над Донбассом.

Об этом сообщил нидерландский адвокат Веру Мева, представляющий интересы родных, передает Укринформ.

"Для нас дело уже началась. Мы подали заявление в конце ноября. С тех пор мы ждем этой даты. Это долгий путь. Рассмотрение дела может длиться от 5 до 7 лет. Единственное, что мы знаем - нам придется долго ждать", – отметил юрист.

Новости
Крушение Boeing на Донбассе: в России цинично ответили на гибель МН17

При этом Мева подчеркнул, что есть вероятность того, что Европейский суд скажет, что нельзя подавать иск напрямую в ЕСПЧ.

"Мы ожидаем, что сделает Европейский суд. Он должен действовать в соответствии с принятыми нормами: когда вы подали иск против страны - вы должны сначала подавать в самой этой стране. Таким образом, в этом случае мы должны были отправиться в Россию, чтобы жаловаться на Россию. Но мы аргументировали, что это будет неэффективно, так как действия России не соответствуют международному праву", – объяснил адвокат.

Трагедия МН17

Трагедия МН17

Однако юрист выразил надежду, что иск примут к рассмотрению.

"Если суд даст разрешение, то судебный процесс начнется, и в этом случае Российская Федерация должна будет ответить на иск. Мы надеемся на это", – заключил Мева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

  • Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука". Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

  • Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Нидерланды
Теги
Боинг МН17Европейский суд по правам человека
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
6
116
Смешно
37
Интересно
12
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Конопляненко Кумар
Конопляненко Кумар
Шалом, пановэ! Дело в том, шо если бы Россия сбила бы этот литак, то её (Россию) уже бы давным-давно с гавном бы схавали! 100500пудов.И обэтом знает весь мир (да и большая часть свидомых) Вон как- только кораблик в Керчи арестовали- сразу вонь и типа санкции, террориста Сенцова связали - сразу вонь, газопровод не туда загнули - опять сразу вонь . А с самолетиком уже 5 лет и ничего, терпят. Сначала для приличия поныли и все! Поняли шо там Россия не при чем. А вот эти иски, которые по 7 лет ждать, подавать можно- через 7 лет про МН-17 все забудут.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Elonka Elonka
Elonka Elonka
С это роя не выйдет ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Ильенко Александр, не дождешься терпила)))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги