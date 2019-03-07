"России придется ответить!" В деле о катастрофе MH17 произошел важный сдвиг

В Европейский суд по правам человека поступили иски от родственников погибших пассажиров в катастрофе рейса МН17, сбитого над Донбассом.

Об этом сообщил нидерландский адвокат Веру Мева, представляющий интересы родных, передает Укринформ.

"Для нас дело уже началась. Мы подали заявление в конце ноября. С тех пор мы ждем этой даты. Это долгий путь. Рассмотрение дела может длиться от 5 до 7 лет. Единственное, что мы знаем - нам придется долго ждать", – отметил юрист.

При этом Мева подчеркнул, что есть вероятность того, что Европейский суд скажет, что нельзя подавать иск напрямую в ЕСПЧ.

"Мы ожидаем, что сделает Европейский суд. Он должен действовать в соответствии с принятыми нормами: когда вы подали иск против страны - вы должны сначала подавать в самой этой стране. Таким образом, в этом случае мы должны были отправиться в Россию, чтобы жаловаться на Россию. Но мы аргументировали, что это будет неэффективно, так как действия России не соответствуют международному праву", – объяснил адвокат.

Трагедия МН17

Однако юрист выразил надежду, что иск примут к рассмотрению.

"Если суд даст разрешение, то судебный процесс начнется, и в этом случае Российская Федерация должна будет ответить на иск. Мы надеемся на это", – заключил Мева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука". Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся