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Родственник Путина стал зампредом правления "Газпрома"

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Совет директоров ПАО "Газпром" избрал на должность заместителя председателя правления компании дальнего родственника президента РФ Михаила Путина.

"Совет директоров согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя Председателя Правления ПАО "Газпром" и избрал его членом Правления сроком на 5 лет", – говорится в пресс-службе российского газового концерна.

Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил дальнее родство нового зампредседателя газового монополиста РФ с главой государства.

"Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть", - заявил он.

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Михаил Путин

СОГАЗ

Отмечается, что Михаил Путин родился в 1967 году в г. Иваново. Он окончил Ивановский государственный медицинский институт им. А. С. Бубнова и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Является кандидатом медицинских наук.

В 1999–2000 годах занимал должность заместителя генерального директора ГУП РО "Медтехснаб" Министерства здравоохранения РФ.

В 2000–2001 годах – замначальника Управления организации фармацевтической деятельности, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения РФ.

После, до 2004 года, руководил Департаментом экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Министерства здравоохранения РФ.

В 2004–2007 годах стал начальником Медицинского управления ОАО "Газпром".

А в 2007–2018 годах его повысили до должности советника Председателя Правления ПАО "Газпром". Кроме того, в те же годы он был зампредседателя Правления АО "СОГАЗ".

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта "Газпром" подал ходатайство о частичной отмене решения по арбитражному разбирательству с НАК "Нафтогаз Украины".

Персоны
Дмитрий ПесковВладимир Путин
Место
РоссияМосква
Объект
Газпром
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