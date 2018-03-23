Родственник Путина стал зампредом правления "Газпрома"

Совет директоров ПАО "Газпром" избрал на должность заместителя председателя правления компании дальнего родственника президента РФ Михаила Путина.

"Совет директоров согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя Председателя Правления ПАО "Газпром" и избрал его членом Правления сроком на 5 лет", – говорится в пресс-службе российского газового концерна.

Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил дальнее родство нового зампредседателя газового монополиста РФ с главой государства.

"Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть", - заявил он.

Михаил Путин СОГАЗ

Отмечается, что Михаил Путин родился в 1967 году в г. Иваново. Он окончил Ивановский государственный медицинский институт им. А. С. Бубнова и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Является кандидатом медицинских наук.

В 1999–2000 годах занимал должность заместителя генерального директора ГУП РО "Медтехснаб" Министерства здравоохранения РФ.

В 2000–2001 годах – замначальника Управления организации фармацевтической деятельности, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями Министерства здравоохранения РФ.

После, до 2004 года, руководил Департаментом экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Министерства здравоохранения РФ.

В 2004–2007 годах стал начальником Медицинского управления ОАО "Газпром".

А в 2007–2018 годах его повысили до должности советника Председателя Правления ПАО "Газпром". Кроме того, в те же годы он был зампредседателя Правления АО "СОГАЗ".

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта "Газпром" подал ходатайство о частичной отмене решения по арбитражному разбирательству с НАК "Нафтогаз Украины".