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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
ЖурналистВсе статьи автора

Путина в Кремле накрыло

33.5т

Развязал Путин как и обещал на Валдае глобальную войну, много людей погибло, но и его в Кремле накрыло, отлетела душа. Попадает в чистилище, а там апостол Павла, как увидел, так сразу радостно его проводит без очереди:

"- Конечно-конечно, Владимир Владимирович, все как вы говорили, прямо в рай, заждались!" Проводят Путина в рай, а там арфы, ангелы, и миллионы праведников ведут благостные беседы в дворцах типа Ново-Огарево. Но тут выбегает из кущей толпа гнусных чертей, хватает Владимира Владимировича и тут же зверски вступает с ним в противоестественные отношения! А души тысяч людей смотрят на него, аплодируют, делают на его фоне селфи, на секунду удалось Путину голову отвернуть и закричал он: "Господи, меня обманули, мне обещан рай!" А Господь отвечает: "Каждый получает, что он хочет - ты хотел в рай, а души тех, кого ты погубил, захотели, чтобы твой рай стал "гибридным".

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
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Кучук Олександр
Кучук Олександр
Посмотрел Видеоконференцию Кремлевского гопника и понял только одно - Козломордов заряжай!!! Огонь!!! Они в Ад а мы в Рай. Попутного вам ветра ПАРЕДУРКИ КРЕМЛЕВСКИЕ!!!!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Для путина ад- это и есть рай?Так что какцапы, пойдёте за царем в "рай"?
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Doc I
Doc I
Для Путина уже сейчас жизнь это ад, и он не знает что бы изменить, хотя реальной возможности что-то изменить у него нет. У него очень сильный комплекс неполноценности и он пытается все время строить из себя мало - хотя все время выпирает только чмо.
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