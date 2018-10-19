Развязал Путин как и обещал на Валдае глобальную войну, много людей погибло, но и его в Кремле накрыло, отлетела душа. Попадает в чистилище, а там апостол Павла, как увидел, так сразу радостно его проводит без очереди:

"- Конечно-конечно, Владимир Владимирович, все как вы говорили, прямо в рай, заждались!" Проводят Путина в рай, а там арфы, ангелы, и миллионы праведников ведут благостные беседы в дворцах типа Ново-Огарево. Но тут выбегает из кущей толпа гнусных чертей, хватает Владимира Владимировича и тут же зверски вступает с ним в противоестественные отношения! А души тысяч людей смотрят на него, аплодируют, делают на его фоне селфи, на секунду удалось Путину голову отвернуть и закричал он: "Господи, меня обманули, мне обещан рай!" А Господь отвечает: "Каждый получает, что он хочет - ты хотел в рай, а души тех, кого ты погубил, захотели, чтобы твой рай стал "гибридным".