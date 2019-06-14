Путин в пролете: в Молдове внезапно решился политический кризис

Правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом после масштабных протестов в стране объявило об уходе в отставку в полном составе, мирно передав власть коалиции под руководством Майи Санду.

Такое заявление в пятницу, 14 июня, сделал вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь, передает NewsMaker.

"С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что Демократическая партия Молдовы не держится за власть", – отметил он.

Владимир Чеботарь Скриншот из видео

По его словам, политсила отказывается признавать правительство под руководством Майи Санду "до тех пор, пока есть решение действующего Конституционного суда".

Чеботарь также подчеркнул важность проведения досрочных парламентских выборов, указ о назначении которых подписал Филлип.

"Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", – заявил он, добавив, что в ДПМ есть план, как сделать так, чтобы "партии, создавшие коалицию, могли законно получить руководство над правительством".

Sputnik Молдова

Напомним, в Молдове фактически установилось двоевластие. Несмотря на существование старого правительства во главе с Павлом Филипом, в стране начало действовать еще одно – под руководством Майи Сайду.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. В поддержку правительства Санду высказался и президент Игорь Додон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Молдовы Игорь Додон выразил обеспокоенность за свою безопасность, утверждая, что Демократическая партия якобы готовит его физическое устранение.

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