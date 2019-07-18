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Путин шантажирует Зеленского? Волкер назвал "точки давления"

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Президент России Владимир Путин пытается давить на президента Украины Владимира Зеленского перед внеочередными выборами в Верховную Раду 2019 .

Как заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, для этого Кремль использует пленных украинских моряков и ситуацию с российскими паспортами для жителей Донбасса, передает "Голос Америки".

"Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", – сказал он.

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varlamov.ru

При этом Волкер выразил уверенность в том, что шантаж не сработает.

"Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", — сказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в Москве всем 24 пленным украинским морякам оккупанты продлили арест еще на три месяца.

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Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Курт Волкер
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А разве это Путин направил морячков с целью создать конфликтную ситуацию? Ну а раздавать свое гражданство Россия вправе кому угодно!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Волкер знает о чём говорит. В вопросах давления на Украину, ему нет равных.
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