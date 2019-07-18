Путин шантажирует Зеленского? Волкер назвал "точки давления"

Президент России Владимир Путин пытается давить на президента Украины Владимира Зеленского перед внеочередными выборами в Верховную Раду 2019 .
Как заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, для этого Кремль использует пленных украинских моряков и ситуацию с российскими паспортами для жителей Донбасса, передает "Голос Америки".
"Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", – сказал он.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
varlamov.ru
При этом Волкер выразил уверенность в том, что шантаж не сработает.
"Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", — сказал дипломат.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в Москве всем 24 пленным украинским морякам оккупанты продлили арест еще на три месяца.
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