Протесты в Беларуси сравнили с Маршем свободы 1999 года: силовики угрожали расправой и пытали людей

Действия силовиков на протестах в Беларуси против фальсификации выборов президента-2020 намного жестче, чем на Марше свободы в октябре 1999 года, когда задержанных жестоко пытали.

Об этом на своей станице в Facebook заявила минчанка Наталья Маковик, глава Белорусского дома в Праге. Она подчеркнула, что протестующие выходят на улицы осознанно, зная, что их могут противоправно задержать и избить.

"Более того, осознающие всю опасность люди все еще, каждый день и каждую ночь, выходят на улицы", – написала Маковик.

Она подчеркнула, что задержанных, согласно законам республики, "даже щипать нельзя, не то что избивать". Однако, законы не соблюдаются и "на улицы выходят те, кто готов рисковать всем ради правды и свободы".

"Беларусы прекрасно понимают, что их выступления чреваты. И знают, что Лукашенко просто так не сдастся. Поэтому не надо называть протесты выходом розовых единорогов", – написала женщина.

Маковик рассказала, что когда ей был 21 год, ее задержали и жестоко избили после участия в Марше свободы. В 1999 году в Беларуси состоялось массовое шествие, организованное белорусскими оппозиционными партиями в ответ на планы объединения республики и Российской Федерации в единое государство.

Далее – цитируем пост Маковик:

"Меня взяли, когда я возвращалась с демонстрации, где выступали за интеграцию РБ с ЕС – нас сошлось более 100 000.

Я пересаживалась с трамвая на трамвай, когда из обычной легковушки выскочили пять мужиков в гражданском и начали меня месить. Я, кстати, вышла на непростой остановке – на той, что возле вокзала, и там было много людей, человек 30. Когда меня пятеро бугаев заламывали, Все люди с остановки повернулись ко мне спиной. За меня никто не заступился. Но одна бабенка вдруг закричала: "Нелюди! Девчонку увозят бандиты!" (Спойлер – она ехала с похорон из одной деревни в другую и, баба простая, вообще не сориентировалась, что нужно делать равнодушное лицо. Ее потом посадили на 15 суток, а она после выхода из тюрьмы вступила в оппозиционную партию).

В общем, меня с тетушкой-защитницей отвезли в Савецки РОВД. Там для арестованных выделили целую аудиторию. В углу лежал свернутый огромный б-ч-б флаг, на нем лежало несколько человек. Я выступила перед задержанными, зачитала их права и мы составили список задержанных с телефонами (мобильников тогда не было, только стационарные). Списки мы раздали несовершеннолетним, потому что их не имеют права задерживать, их обязаны отпустить.

Потом началось составление протоколов. Нас били, когда мы отказывались подписывать протокол. Журналистке рассекли губу.

Потом нас отогнали по автобусам, которые должны были доставить нас из участка в тюрьму.

Я зашла в автобус, нас было десять студентов. Сидевшие внутри ОМОНовцы зашевелились: "Какой ангелочек нам попался". Один из них потянул меня за рукав и прошептал "спрячься за мной".Остальных арестованных заставили лечь в проходе, слоями. Начали искать меня – слишком примечательная блондинка с длинными волосами, – нашли, вытащили. Я сложилась на полу. А потом началось.

С примерно 21:00 до 4:00 нас били дубинками. Прыгали по спинам. Запихивали дубинки в рот. Таскали за волосы, выворачивали руки, опять молотили. Что говорили – это отдельный пост. А потом придумали, примерно в полночь, особое испытание. Пока девочки поют песню (а нас женского пола было трое: я, журналистка и тетенька) "Солнечный круг, небо вокруг. Пусть всегда будет солнце" – мальчиков не бьют.

А потом рассказали, что нас везут в лес убивать и закапывать. Но перед этим они желают развлечься и сейчас бросят монетку, отимеют меня всей командой или я достанусь только главному.

Мне в тот момент стало все равно. Я просто старалась умереть достойно. Рассказывала о том, что я за вступление Беларуси в ЕС. Я не хочу, чтобы их отправляли воевать в Чечню, я хочу, чтобы они занимались поиском настоящих преступников, чтобы могли на отпуск ездить в Европу, а их дети – учиться в лучших универах… А меня били, били, били… А я говорила…

Утром нас привезли в тюрьму, поставили на растяжку у стены. Это когда руки-ноги в стороны, а тебя бьют по почкам. Вот так нас и били, пока ждали камер.

На рассвете нас отвели в камеры. Я помню, что ощущение близости смерти отступило, я даже порадовалась тюрьме. Сразу включились инстинкты, вспомнила, что при входе в камеру надо говорить: "Добры дзень у хату". Так и сказала в темноте, а мне в ответ: "О, Маковик приехала, какие новости?" В тюрьме были наши. Нас не кормили, не поили, толчок грязный, без перекрытий. То есть писать-какать – на глазах у всех. Каждые 15 минут вбегала охрана и орала "Стоять!"

Утром, где-то в к 9:00 утра, нас повезли к суду. В "стаканах" на одного человека (это такие камеры в автозаках) нас было по три человека. Я потеряла сознание, меня вывели из стакана и подвесили за наручники за поручни. Так я провисела до 17:00. Это больно. Но зато я могла в окошко видеть мою маму, которая с самого утра стояла у входа в суд с батоном, водой и бананами. Она растерянно смотрела по сторонам и плакала. А я висела совсем рядом. Надо понимать, что данные о задержанных никому не предоставляют. Моя мама не знала, жива ли я вообще и где нахожусь".

Минчанка подчеркнула, что с каждым годом жестокость власти усиливается. Протесты против режима она назвала геройством, а не наивностью.

Маковик добавила, что "сегодняшние беларусы круче", потому что на протестах в 2020 году никто из свидетелей задержаний не отворачивается от арестов, а наоборот, отбивают людей от ОМОНовцев.

"Силовики намного жестче, чем раньше. Они готовы убивать и убивают. Но на улицу выходят девушки в белых одеждах. А водители автомобилей блокируют силовиков", – написала Маковик.

Она добавила, что новые протесты можно видеть в режиме онлайн, а международных наблюдателей в этот раз в стране нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В Беларуси 16-летний подросток впал в кому после того, как его избили после задержания на акции протеста.

Также среди белорусских протестующих, подвергшихся пыткам силовиков, оказалось немало женщин.

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