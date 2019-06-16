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"Предупреждение Путину": США развернули кибервойну против России

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В США начали новые кибератаки против России. На этот раз хакеры нацелились на ключевые компьютерные системы, которые отвечают за энергообеспечение Российской Федерации.

Об этом пишет "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на чиновников из Белого Дома.

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Иллюстрация

По информации издания, США усиливают цифровое вмешательство в электросеть России, чтобы таким образом послать президенту РФ Владимиру Путину предупреждение, а также продемонстрировать, как администрация Дональда Трампа использует новые органы власти для "более агрессивного применения киберинструментов".

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При этом в материале "Нью-Йорк Таймс" уточняется, что подобные попытки Америка осуществляет еще с 2012-го года, однако ранее они были направлены на разведку и наблюдение. Сейчас же кибератаки против России приобретают более агрессивный характер.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на материал "Нью-Йорк Таймс", назвав статью "ложью" и "изменой".

"Они (СМИ.- прим.ред.) сделают или скажут что угодно, даже не задумываясь о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, ВРАГИ НАРОДА!" - заявил Трамп.

Ранее в эфире ObozTV капитан ВМФ США Гарри Табах заявил, что Россия неспособна соревноваться с США в новой гонке вооружений. По словам американского офицера, если Кремль продолжит упорствовать, то рискует развалить собственную страну.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Теги
СШАКибератакаРоссия
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Сша - страна кибертеррористов на гос. уровне с 2012 года и не скрывают этого. Чего же тогда пристебались к россиянам после выборов 16-го года?
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леня зе
леня зе
ха-ха-ха.энергосистемы имеют свою сеть
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