"Предупреждение Путину": США развернули кибервойну против России

В США начали новые кибератаки против России. На этот раз хакеры нацелились на ключевые компьютерные системы, которые отвечают за энергообеспечение Российской Федерации.

Об этом пишет "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на чиновников из Белого Дома.

По информации издания, США усиливают цифровое вмешательство в электросеть России, чтобы таким образом послать президенту РФ Владимиру Путину предупреждение, а также продемонстрировать, как администрация Дональда Трампа использует новые органы власти для "более агрессивного применения киберинструментов".

При этом в материале "Нью-Йорк Таймс" уточняется, что подобные попытки Америка осуществляет еще с 2012-го года, однако ранее они были направлены на разведку и наблюдение. Сейчас же кибератаки против России приобретают более агрессивный характер.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на материал "Нью-Йорк Таймс", назвав статью "ложью" и "изменой".

"Они (СМИ.- прим.ред.) сделают или скажут что угодно, даже не задумываясь о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, ВРАГИ НАРОДА!" - заявил Трамп.

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....