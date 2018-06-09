Очевидна правота Сенцова і готовність українця відстоювати цю правоту ціною життя доводять Путіна до сказу.

Російський президент Володимир Путін звинувачує українського кінорежисера Олега Сенцова у "тероризмі". Ці звинувачення нічим не підтверджуються - вони сфабриковані російськими спецслужбами для проведення показового судового процесу. У них практично ніхто не вірить, пише Віталій Портников для Espreso.tv.

Скільки не повторюють Путін та інші російські і проросійські обвинувачі Сенцова тезу про тероризм, міжнародна кампанія на захист режисера тільки розширюється. Проте, Кремль не зміг сфабрикувати більш реалістичні звинувачення проти українського в'язня і вперто тримається за сміховинну версію про тероризм. І питання навіть не в тому, чому Путін бреше про Сенцова. А чому він бреше саме так.

Перша причина - Путіну нема чого протиставити міжнародному праву, крім звинувачень у тероризмі. Він прекрасно знає, що Крим - окупована його військами територія, що вона приєднана до Росії всупереч міжнародному праву і зобов'язанням самої Росії. Очевидна правота Сенцова і готовність українця відстоювати цю правоту ціною життя доводять Путіна до сказу.

Новости Путину есть что прятать

Друга причина - Путін може вважати, що саме так і треба діяти, коли мова йде про боротьбу з противником. Що потрібно застосовувати терор. Адже КДБ, яке виховало Путіна, готувало терористів по всьому світу. І зараз диверсії і терор - один з найважливіших методів роботи російських спецслужб по всьому світу.

Як і будь-який чекіст, Путін не розуміє, що таке мирний, ненасильницький опір. Він оголошує Сенцова терористом - просто тому що на його думку Сенцов повинен бути терористом. Адже як ще боротися з окупацією?

Саме ця суміш заздрості і впевненості в необхідності терору і дозволяє Путіну впевнено звинувачувати Сенцова в злочинах, які режисер ніколи не здійснював. І нехай це виглядає сміхотворно, коли президент терористичної держави звинувачує в терорі звичайну людину, діяча культури, але насправді це, звичайно, не смішно. Це страшно. Тому що може закінчитися смертю Олега, а продовжитися - новими війнами Росії проти цивілізованого світу, терором, вбивствами і диверсіями.

Тим, чим є відомою путінська Росія.