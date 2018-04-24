"Покричат и перестанут": в Польше озвучили план Путина по расколу Евросоюза

Президент России Владимир Путин поддерживает экстремистские и сепаратистские движения в Европе, чтобы добиться раскола Евросоюза.

Данное заявление во время конференции глав парламентов ЕС в Таллине сделал спикер польского Сената Станислав Карчевский, сообщает Niezalezna.

Он подчеркнул, что одной из проблем ЕС является координация усилий по противодействию агрессивной российской пропаганде. По его словам, Кремль "провоцирует исторические разногласия на национальном уровне".

"Путин является левым для левых и консерватором для консерваторов, он является поддержкой всех экстремистов и сепаратистов, лишь бы они сильнее разделяли Европейский Союз и спорили друг с другом. Когда в марте 2014 года верхняя палата российского парламента обсудила вопрос о том, чтобы дать Путину право ввести войска в Украину, один из ее членов сказал об ожидаемой реакции Запада: "Покричат, покричат и перестанут", – заявил Карчевский.

Однако, по его словам, ЕС не может позволить себе "подтвердить этот диагноз и прогноз". Спикер Сената подчеркнул, что сохранение такого мнения среди российских политиков приведет к дальнейшим актам агрессии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее немецкие депутаты заявили об угрозе раскола ЕС из-за "Северного потока-2".