Действующий президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что признает победу Майи Санду на выборах главы государства только после того, как эта победа будет подтверждена в суде.

Додон поздравил Санду только с "предварительной победой", обвинил в нарушениях и пообещал защищать голоса своих сторонников "всеми законными методами". Но особого значения эти его заявления не имеют, потому что Майю Санду уже поздравил президент России Владимир Путин, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

А это означает, что после поражения Додона Путин будет делать ставку не на дестабилизацию ситуации после президентских выборов – у Москвы на это просто нет ресурсов, революции обычно устраивают народы, а не кремлевская агентура – а на консолидацию власти в руках своих сторонников в парламенте. О чем и говорит Додон – "у нас есть действующий президент, сильное правительство, стабильная фракция в парламенте". По Конституции Молдовы президент осуществляет прежде всего представительские функции, не случайно пока фактическим лидером страны был олигарх Влад Плахотнюк, Додонапросто игнорировали. И сейчас пророссийские силы могут попытаться провернуть тот же номер с Майей Санду.

Поэтому победа бывшего премьера напрезидентских выборов – это лишь первый шаг к изменениям в стране. Если удастся добиться изменения расстановки сил в парламенте, а затем и победы проевропейских сил на новых парламентских выборах, значит можно будет говорить о реальных переменах. Если же Майя Санду окажется заложницей пророссийских сил, которые будут продолжать править страной, а ответственность за неудачи возлагать на нового президента, то молдаван быстро убедят в том, что европейские ориентиры ничего не значат и "все они одинаковы".

Украинцы все это уже проходили.

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