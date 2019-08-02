Первый шаг к поглощению? Стало известно о соглашении России с Беларусью

Россия и Беларусь согласовали подписание "дорожной карты" по отмене роуминга в Союзном государстве.

Как передает "РИА Новости", об этом сообщил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.

По его словам, в начале следующей недели пройдет видеоконференция, на которой российские и белорусские представители продолжат переговоры.

"Условно говоря, конечный срок – это начало сентября", – заявил Шульган.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Официальный сайт президента России

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