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Первый шаг к поглощению? Стало известно о соглашении России с Беларусью

1.4т Читать материал на украинском

Россия и Беларусь согласовали подписание "дорожной карты" по отмене роуминга в Союзном государстве.

Как передает "РИА Новости", об этом сообщил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.

По его словам, в начале следующей недели пройдет видеоконференция, на которой российские и белорусские представители продолжат переговоры.

"Условно говоря, конечный срок – это начало сентября", – заявил Шульган.

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Место
Беларусь
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