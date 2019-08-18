Палестина бомбила Израиль и получила ответку из танков: все подробности

Вечером, 17 августа, Израиль всколыхнула новая волна ракетных обстрелов, а на границе с сектором Газа были застрелены люди.

По данным The Jerusalem Рost, около 21:00 в ряде населенных пунктов, в том числе в Сдероте, прозвучала ракетная тревога, призывая жителей спуститься в бомбоубежища.

Позже люди услышали звуки взрывов. Как оказалось, это были три ракеты, выпущенные с территории сектора Газа по Израилю. Пресс-служба израильской армии ЦАХАЛа в Twitter сообщила, что из всех снарядов, два были перехвачены. Третья ракета, по словам жителей, приземлилась в районе Сдерота.

Ракетный обстрел Иллюстрация / ВВС

В результате ракетного обстрела серьезных ранений и жертв не было. В медицинских учреждениях сообщают в основном о травмах, приобретенных во время спуска в бомбоубежища.

Тем временем, в течение часа после взрыва вооруженные люди попытались прорваться через забор безопасности, ограждающий Израиль от сектора Газа. ЦАХАЛ открыл огонь на поражение из танков.

По данным израильских СМИ, в результате погибло 4-5 человек. Точной цифры пока не названо. Убитые, по предварительной информации, принадлежали к местным террористическим ячейкам ХАМАС и "Исламский джихад". Накануне по Израилю была выпущена одна ракета, которую успешно перехватили.

Как сообщал OBOZREVATEL, все эти события произошли на фоне постоянных столкновений на границе с Газой и очередным обострением между Палестинской автаномией и Израилем, несмотря на перемирие.

Каждую пятницу на границе собирается огромное количество людей, среди которых есть дети, и начинает кидаться камнями и бутылками с зажигательной смесью в военных. В ответ ЦАХАЛ открывает огонь

В воскресенье, 11 августа, в Иерусалиме произошли массовые столкновения с полицейскими на Храмовой горе.

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