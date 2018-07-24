За Черногорию

Несколько разъяснений по текущим вопросам.

1. Трамп выдал очередной перл по поводу агрессивности черногорцев. И якобы они могут своей агрессивностью начать 3ю мировую войну, а НАТО придётся их защищать. Нет ничего более далёкого от правды. И я покажу это на примерах.

Вопреки широким желаниям и мнениям, особенно в Украине, НАТО перед принятием в свои члены, добивается от принимаемой страны решения всех её конфликтов. Делается это по одной простой и очень эгоистической причине - никто и никогда из членов НАТО не захочет воевать за какие конфликты произошедшие до вступления в общий альянс. Приняв страну с потенциальным, пусть даже замороженным конфликтом, может вовлечь весь альянс в войну с той державой, с которой страна НАТО воевала до всякого разговора о НАТО. Так было и так будет.

Также в НАТО есть одно правило, что если страна начинает конфликт сама или делает всё, чтобы он начался своими непродуманными действиями, то альянс не обязан защищать её. Потому ситуация а-ля убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево - невозможна, потому что при такой ситуации альянс не вступит в войну на стороне Сербии, если она своими действиями потворствовала конфликту. Максимум альянс будет настаивать на не-оккупации страны зачинателя конфликта и возможности его ответить на все вопросы в международном арбитраже или суде. И есть прекрасный пример. В 2003 году США самолично решило, что Саддам Хусейн нарушает условия перемирия, строит оружие массового уничтожения и стоит за 9.11. Всё это оказалось чистым фуфлом и военная акция базировалась чисто на американском желании устранить Саддама и также желании нескольких корпораций заработать на американском налогоплательщике, который будет оплачивать и операции и восстановительные работы. Европейские союзники по НАТО, отказались многие участвовать в этой операции, так как правильно видели её не оборонительной, а именно наступательной, без видимых и ясных причин. То есть европейские страны отказали в этом США.

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Потому всем надо понять - НАТО не карт бланш при любой ситуации и любом конфликте. Страны-участники могут отказаться защищать одного из участников, если полагают, что страна сама виновата в своём конфликте. Может это и не написано в каких-то правилах, но это вполне логичная и продуманная тактика поведения внутри альянса. И исключений... я их не видел ни разу.

Именно поэтому какие бы не были агрессивные черногорцы, ситуация, когда они сами вызовут войну и всем придётся на пустом месте их защищать по 5й статье - совершенно исключена. У Черногории нет территориальных или политических споров с соседями. Её название не вызывает никаких проблем, как в соседней Македонии, где меняют имя страны, чтобы вступить в это самое НАТО, потому что всего одна страна Греция наложила вето на вступление. Черногория имеет демократическую систему, нормально работающий суд. Коррупция уменьшается и страна находится на 64 месте из 180 по уровню коррупции - поднявшись с 80х мест.

Потому слова Трампа - это инсинуация, необразованность, неосведомлённость и просто ложь. Он выдаёт это для своего электората, которому он вдалбливает, что все участники НАТО это нахлебники на американских харчах и нужно заканчивать эту лавочку с ними. Всё в этой конкретной сфере далеко не так просто и любые задолженности или недостатки финансирования уже исправляются, но только не из за истерик Трампа, а по договору 2014 года, в котором страны НАТО договорились увеличить свой военный бюджет до 2% от их ВВП в течении 10 лет - или до 2024 года. И их бюджет растёт как и договорились. Однако Трамп либо не хочет это знать, либо игнорирует данные факты, наоборот разводя новые базары про агрессивных черногорцев.

2. Сенатор Рубио, один из наиболее ярких представителей республиканцев, против Путина. Его кубинские корни как и мои советские, не переносят всех этих бывших коммунистов, ставших новыми диктаторами, после охранки. Но ему не хватает твёрдости в определениях. И вот что тут надо сказать.

Никто в здравом уме не предлагает не поднимать трубку телефона в Белом доме, когда звонит Путин. Никто не предлагает полностью исключить его или Россию из всех международных форумов. Никто не говорит, что надо забыть про русскую военную мощь и паранойю против запада, которую излишней изоляцией только подкрепляют. Но точно также нужно очень чётко знать меру нужности общения и меру ненужности общения. Общаться с Путиным, на форуме в Женеве где собрались 180 стран - вполне можно. Устраивая какие-то общие переговоры по международным проблемам типа Сирии - невозможно его не позвать. На открытии очередной сессии ООН невозможно не пригласить страну, состоящую в Совете Безопасности. Но это не значит, что Путина нужно достать из той умеренной и совершенно законной изоляции, куда его посадил Обама, дать Путину стряхнуть нафталин и встречаться с ним в формате переговоров на высшем уровне. И тем более не надо его приглашать в Вашингтон.

Официальный визит Белого Дома, не рассчитан на гопников и бандитов, а это очень большая честь, которую не должны давать направо и налево всем кому нужно и не нужно. Такой визит делает гопника куда более легитимным и уважаемым, чем до такого визита. А я и другие нормальные люди в мире, больше всего не любим жуликов, которые пытаются выглядеть уважаемыми людьми. И потому, что провальная встреча Трампа с Путиным в Хельсинки, что теперь будущий визит Путина в Вашингтон - абсолютно не нужны. Если нам необходимо общаться с этой страной и её руководством - для этого существует Госдеп или Министерство Иностранных Дел, которому можно вверить наши отношения. И не более того. Общаться ради того, чтобы общаться само по себе глупо. А общаться с бандитами, вообще нужно по минимуму и по очень серьёзной надобности.

Потому изначально, позиция некоторых наших сограждан, которых напугала русская манса из методички Кремля о всеобщем подходе к ядерной войне - является смешной и глупой. Никакой войной и не пахнет. Пахнет вашей глупостью, господа. Вас купил Кремль за 2 копейки на свой вечный вой о том, что вот вот ракеты взлетят в воздух. Они не взлетали в воздух при куда более честных и идеологически настроенных против Америки советских коммунистах, которые жили только в СССР. И тем более не взлетят при бывших КГБшниках- ныне долларовых миллиардерах-торгашах, которые прекрасно себя чувствуют живя в особняках по всему миру, охотясь на редких зверей, имея по 10 любовниц и проталкивая своих детей в лучшие университеты мира.

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Общаясь таким образом с Путиным, мы не улучшаем наши отношения ни на йоту. Путин поставил на Трампа и на его окружение с несколькими целями, а не просто так. Отменить акт Магнитского. Отменить санкции. Поменять американский подход к Украине. Вбить клин между Америкой и Германией. Расшатать ЕС. Подорвать и свести к самому минимуму возможности НАТО. К счастью, Трамп и его окружение, могут только нагадить в каждом из этих направлений, но не сделать, то что русские хотели бы целиком. Потому, я надеюсь, что в Европе, куда более трезвые головы понимают - Трамп это болезнь, которую нужно пережить. Но даже то, что такой разговор между союзниками и близкими партнёрами, как он идёт сейчас при Трампе, стал возможен - резко роняет имидж всего США в грязь. Так как если ситуация, что такой идиот мог вообще быть избран таким количеством людей уже произошла, ставит очень под сомнение нормальность всей страны в целом. И это основное, где преуспеет Путин.

За какие-то фундаментальные вещи я не волнуюсь. Отменить членство в НАТО или санкции Трамп не может и потому Путину тут много не обломится. Ну будет трамповский аппарат саботировать сколько может введение новых санкций. Ну будет тянуть время сколько можно. Ну будет лгать и кричать об охоте на ведьм каждый день и час, хотя при этом будут идти аресты подозреваемых по этому делу. Это всё максимум, что Путин получит. То есть в общем в администрации будет продолжаться чехарда, бардак, нестыковки между словами разных ведомств и президента, увольнения и замены одних лиц на других. Но на этом всё и закончится.

Судя по "успехам" прошлой встрече с Путиным, Трамп с "огромным успехом" провалит и будущую встречу с ним. Путин в разы умнее и опаснее, прекрасно понимает геополитику и знает свои цели. Трамп ничего этого не знает и не умеет - это факт не требующий никаких дальнейших ни рассуждений, ни доказательств. Потому успех Путина предрешён. Но может ещё есть шанс, что кто-то объяснит этому паяцу в Белом доме, что не стоит делать из себя ещё большего идиота, чем он уже есть???