"Отвратительно": Евросоюз потребовал расследования химатаки в Сирии

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза потребовали немедленного независимого расследования химической атаки в сирийском городе Дума.

В заявлении, принятом на заседании Совета министров ЕС 16 апреля, сказано, что применение химического оружия недопустимо, является нарушением международного законодательства и может приравниваться к военному преступлению или преступлению против человечества.

Совет также напомнил, что Европейский Союз выступает единым фронтом в своей поддержке полного запрета и ликвидации химического оружия во всем мире и твердо считает, что применение любого химического оружия "является отвратительным и должно быть строго осуждено".

"Данные факты не должны оставаться безнаказанными, ответственные за эти атаки должны быть привлечены к ответственности. Недавние сообщения из Сирии, которые действительно шокируют и должны быть немедленно и независимо расследованы, лишь усиливают общую решимость ЕС", – сказано в заявлении.

Как сообщал "Обозреватель", 7 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Позже в ООН заявили о сотнях пострадавших.