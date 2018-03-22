Отравление Скрипаля: Закаев объяснил роль в операции лично Путина

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, вполне укладывается в заявление президента РФ Владимира Путина о том, что все предатели плохо заканчивают.

Об этом заявил лидер Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев.

"Помните, Путин сказал "предатели плохо заканчивают"? Скрипаль, как мы знаем, отсидел определенный срок в России, а позже его обменяли на российских разведчиков, задержанных в США. Необратимость наказания. Путин сказал, что предатели плохо заканчивают свой век – это доказательство того, что он (Скрипаль. – Ред.) был в "списках врагов государства", а соответствующие службы выполняют устные или письменные указания главнокомандующего. Я думаю, и в первом, и во втором случае не обошлось без прямого участия российского президента Путина", – подчеркнул Закаев в интервью "Сегодня".

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.