Отравление Скрипаля: Франция анонсировала санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни объявит о санкциях, которые Франция примет в отношении России в связи с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

"Все подталкивает нас к тому, чтобы поверить в то, что ответственность в действительности лежит на России, – приводит его слова Reuters, передает ТАСС.

"В ближайшие дни я скажу о мерах, которые мы планируем принять", – добавил президент Франции.

Ранее Макрон заявил, что Франция согласна с выводом Британии, обвинившей Россию в отравлении Скрипаля. Также Париж и Лондон договорились о координировании расследования.

Напомним, Сергей Скрипаль был сотрудником ГРУ, где проработал до 1999 года. В 1995 году он был завербован спецслужбами Великобритании. В 2006 году российский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаля помиловали и передали США.

Он был отравлен вместе со своей дочерью 4 марта в городе Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлением Скрипаля.

14 марта Мэй объявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела.