Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Отравление Скрипалей: полиция Лондона не нашла доказательств причастности Путина

1.4т Читать материал на украинском

Британская полиция не нашла доказательств причастности властей России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Скотленд-Ярд заявил, что у них нет оснований для выдвижения обвинений президенту РФ Владимиру Путину, пишет The Guardian.

"Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно искать улики. Было много спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это основано на экспертных знаниях людей о России. Я должен идти с доказательствами", – рассказал глава британской контртеррористической полиции Нил Басу, отметив, что расследование еще продолжается.

Новости
"Отравили Петров и Боширов": состояние Скрипаля резко ухудшилось
Юлия и Сергей Скрипали

Юлия и Сергей Скрипали

kp.ru

Полиция Лондона по-прежнему считает, что в подготовке покушения участвовали не только подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов, а и ряд других лиц.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
20
16
Смешно
3
Интересно
3
Печально
33
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
все доказательства есть у антоши геращенко)) он сказал что виноват путин. вот ваи и доказательство)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Судя по многочисленным фото бати с доцей обнимающихся с пинтой пива в пабе, там новичок вошел в реакцию темным ирландским...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Карпов Стас
Карпов Стас
Английская полиция вслух озвучила то, что и так давнбыло известно всем здравомыслящий людям
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...