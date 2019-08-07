Отравление Скрипалей: полиция Лондона не нашла доказательств причастности Путина

Британская полиция не нашла доказательств причастности властей России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Скотленд-Ярд заявил, что у них нет оснований для выдвижения обвинений президенту РФ Владимиру Путину, пишет The Guardian.

"Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно искать улики. Было много спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это основано на экспертных знаниях людей о России. Я должен идти с доказательствами", – рассказал глава британской контртеррористической полиции Нил Басу, отметив, что расследование еще продолжается.

Юлия и Сергей Скрипали kp.ru

Полиция Лондона по-прежнему считает, что в подготовке покушения участвовали не только подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов, а и ряд других лиц.

Как писал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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