Обстреляли из "Катюши": в Ираке снова атаковали военную базу США

Во вторник, 14 января, в Ираке снова атаковали американскую военную базу "Таджи" на севере от Багдада.

По разным данным, в базу попали от двух до пяти ракет "Катюша". Об этом сообщает местное издание Alhadath со ссылкой на свои источники.

Предварительно, в происшествии никто не пострадал.

Dos cohetes Katyusha impactaron en la base de Al Taji, situada a unos 20 kilómetros al norte de Bagdad, donde hay tropas de EU. https://t.co/PkwGWnJFON — REFORMA (@Reforma) 14 января 2020 г.

В Ираке снова атаковали военную базу США replyua.net

Ранее OBOZREVATEL писал, что военная база Балад в Ираке, на которой располагаются американские военнослужащие, в воскресенье, 12 января, подверглась ракетному удару. Как минимум 8 минометных бомб упало на территорию.

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