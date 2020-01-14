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14 января • обновлено в 23:01
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Обстреляли из "Катюши": в Ираке снова атаковали военную базу США

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Во вторник, 14 января, в Ираке снова атаковали американскую военную базу "Таджи" на севере от Багдада.

По разным данным, в базу попали от двух до пяти ракет "Катюша". Об этом сообщает местное издание Alhadath со ссылкой на свои источники.

Предварительно, в происшествии никто не пострадал.

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В Ираке снова атаковали военную базу США

В Ираке снова атаковали военную базу США

replyua.net

Ранее OBOZREVATEL писал, что военная база Балад в Ираке, на которой располагаются американские военнослужащие, в воскресенье, 12 января, подверглась ракетному удару. Как минимум 8 минометных бомб упало на территорию.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Ирак
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